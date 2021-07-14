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МАРТ РБ назвал виновников инфляции в июне 21 года

14.07.2021 18:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ускорение инфляции в июне 2021 года до 9,9% в годовом выражении во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие.

Об этом говорится в сообщении ведомства. При этом, МАРТ признает, что в июне годовой прирост мировых ценна продовольствие замедлился до 31,8% (37,5% в мае, данные ФАО).

Рост цен на социально значимые товары (СЗТ) в июне составил 8,6% в годовом выражении (8,4% в мае).

Увеличение годового прироста потребительских цен в июне на 0,5 процентного пункта, по оценке ведомства, вызвано ростом цен на мясо и мясопродукты на 1 процентный пункт до 10,2%, одежду – 2,3 процентного пункта до 9,3%, автомобильное топливо – 2,8 п.п. до 12%, пассажирский транспорт – 3,6 п.п. до 18,1%.

В июне по сравнению с маем 2021 г. наибольшее изменение цен происходило на плодоовощном рынке. Наибольший прирост цен прежде всего отмечается на импортные овощи нового урожая (за счет увеличения контрактных цен): свеклу, картофель, морковь, капусту, лук. Наибольшее снижение цен наблюдается на фрукты, (во многом за счет удешевления яблок и бананов), огурцы и помидоры.

Также в июне отмечается значимое увеличение тарифов на пассажирские перевозки международного сообщения (железнодорожные перевозки и воздушный транспорт), вследствие сезонного повышение тарифов с учетом международных соглашений, колебания курса швейцарского франка и евро.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,6%.

В июне по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на лекарственные препараты на 0,2 процента, автомобильное топливо – на 2,7 процента, а также тарифы на услуги дошкольных учреждений – на 9,8% (в связи с ежегодным повышением норм питания на летний период) и медицинские услуги – на 0,5%.

 
 
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Ускорение инфляции в июне 2021 года до 9,9% в годовом выражении во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на...
 
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