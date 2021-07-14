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Баклажан - овощ или ягода? 7 удивительных фактов о необычном растении

14.07.2021 18:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Лето в самом разгаре, и люди, и растения изнывают от жары. Но только не баклажан. Эта культура хорошо переносит высокие температуры (оптимальными для баклажана считаются дневная температура в пределах 25-32 °С, ночная - около 21 °С) и низкую влажность воздуха. Этим знойным летом у дачников средней полосы есть все шансы собрать хороший урожай синеньких.

А вообще, баклажан является одним из самых популярных овощей. Из него готовят огромное количество блюд, начиная от обычных закусок и заканчивая знаменитыми рататуем и мусакой. Но что мы знаем об этом необычном овоще?

Баклажан - овощ или ягода? 7 удивительных фактов о необычном растении

Вот несколько удивительных фактов о баклажанах, с которыми мы хотим вас познакомить. 

1. Культуру выращивали в Индии и Китае более 1500 лет назад. Слово "баклажан"‎ восходит к древнеиндийскому санскриту.

2. Название eggplant‎ было придумано в Великобритании, так как плоды баклажанов были желтыми или белыми и напоминали яйца.

3. Баклажан на самом деле эта ягода. Как и помидоры, эту культуру часто принимают за овощ, что ошибочно.

4. Баклажаны и томаты связаны. Оба растения принадлежат к семейству пасленовых.

5. Исследование, опубликованное в 1993 году в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что баклажаны имеют самый высокий уровень никотина из всех овощей. Но вам придется съесть от 9 до 18 кг плодов, чтобы получить столько никотина, сколько от курения одной сигареты.

6. Древнеперсидские философы считали, что употребление баклажанов вызывает всевозможные недуги - от прыщей до эпилепсии.

7. В Италии эпохи Возрождения и Древней Греции растение называли mala insana, то есть безумное, или сумасшедшее, яблоко. 

Вопреки слухам, баклажаны не сводят с ума, а наоборот, являются отличным источником фолиевой кислоты и калия. Диетологи рекомендуют вводить их в рацион людям с кишечными и желудочными заболеваниями. Также раньше вареные плоды употребляли, чтобы приглушить зубную боль.

В Японии даже есть пословица: "‎Самое счастливое предзнаменование Нового года - сначала гора Фудзи, затем сокол и, наконец, баклажаны"‎. 

Приготовить синенькие можно разными способами: на гриле, запечь, отваривать, нафаршировать и т. д. Уверены, в вашей кулинарной книге отыщется много рецептов с участием баклажанов. Но хотим предложить еще один - не совсем обычный.  

Баклажан - овощ или ягода? 7 удивительных фактов о необычном растении

Для приготовления баклажанов с рыбой вам понадобятся: 

  • 3 баклажана, 
  • 400 г филе кеты или другой рыбы, 
  • 100 г сыра, 
  • 100 г сливочного масла, 
  • 2 помидора, 
  • 1 луковица, 
  • соль и зелень по вкусу.

Способ приготовления 

1. Баклажаны разрежьте вдоль, кожицу не снимайте. Рыбу и помидоры нарежьте кубикам, нашинкуйте лук.

2. Смажьте противень маслом и выложите половинки баклажанов. На каждую положите рыбу, помидоры, лук и чуть-чуть сливочного масла, соль и зелень добавьте по вкусу. Каждую порцию посыпьте тертым сыром.

3. Запекайте баклажаны при температуре 170-180 °С в течение 30-50 минут. 

Вместо рыбы можно использовать практически любую начинку - мясную, куриную, овощную. 

Приятного аппетита!


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Лето в самом разгаре, и люди, и растения изнывают от жары. Но только не баклажан. Эта культура хорошо переносит высокие температуры (оптимальными для баклажана...
 
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