«Работает грузчиком. Пишет папе». Сестра рассказывает про Ивана Коневегу

Иван Коневега — индивидуальный предприниматель, директор концертного агентства Horse&Vega, бизнес-аналитик и SEO-оптимизатор. Сотрудничал с общественной организацией «Добрая справа» (помощь детям с аутизмом). Разработал приложения Verbo для восстановления речи после инсульта.





пишет dev.by сводилось к тому, что он хлопнул рукой по машине ГАИ, когда та пыталась проехать через толпу протестующих. Приговор: 3 года лишения свободы в колонии общего режима: ч. 1 ст. 342 УК («активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»), ст. 364 УК («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»), ч. 1 ст. 218 УК («умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое общеопасным образом или с причинением крупного ущерба»). Обвинение, по которому судили Ивана,dev.by сводилось к тому, что он хлопнул рукой по машине ГАИ, когда та пыталась проехать через толпу протестующих. Приговор: 3 года лишения свободы в колонии общего режима: ч. 1 ст. 342 УК («активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»), ст. 364 УК («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»), ч. 1 ст. 218 УК («умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое общеопасным образом или с причинением крупного ущерба»).





В камере выбрали старшИм





— Ваня такой, очень оптимистичный человек, — рассказывает сестра Ивана Марина. — До того как попасть в колонию, он сидел в СИЗО в Могилёве. И там его назначили «старшим» — то есть главным в камере. Человеком, которого надо слушать. Если возникают споры, то старшой должен их разрешать (неформально). Знаю, что в камере с ним сидел человек с ограниченными возможностями, над которым подшучивали. И Ваня собрал людей и сказал: «Так, минуточку внимания, в нашей камере, пожалуйста, давайте не оскорблять друг друга по расовым и религиозным признакам, а также из-за физических недостатков. Мы должны быть корректными максимально и поддерживать друг друга». Мне рассказывали, что после этой речи зааплодировали.





Ещё Ваня очень активный — всё время вокруг себя что-то устраивает интересное. Вот пример: я ему передала книжку про историю искусств Паолы Волковой. Ваня написал: «Успел полистать перед этапом книгу про культуру. Показалось познавательным. Может, сделаю тут лекции по культуре».





И дальше: «Мне написала знакомая певица, думаю, можно организовать тут её концерт. Скажем, романсов. Кажется, администрация поддерживает инициативы по организации досуга осужденных, и я с удовольствием бы поучаствовал». До этого Ваня вызывался помогать на стройке, чтобы делать хоть что-то и не сидеть на месте.





Знаю, что книгами Ваня делится и потом обсуждает прочитанное. Я ему передала карманную книжку «Скажи жизни да» — её написал психолог Виктор Франкл, который сам прошёл через концлагеря и описал свой опыт. Ваня рассказывал, что эту книжку читали почти все его сокамерники. При том, что у него было много этапов: сначала сидел на Володарке, потом в Жодино потом в тюрьме в Могилёве и теперь — в могилёвской колонии.





Перевели в ИК-15 в Могилёве





— Ваня находился в СИЗО после апелляции, — говорит Марина. — Его не оправдали и перевели в ИК-15 в Могилеве , где он и отбывает наказание.





Была история про этап. Процесс переезда — очень долгий. Заключённых могут даже с одного конца города в другой перевозить целые сутки. Условия тяжёлые — заключённые должны сами нести все свои вещи, продукты, пакеты. А те, кто «склонен к экстремизму», ещё и в наручниках. До этапа, когда Ваня сидел в Жодино, я передала ему самую большую сумку, какую только смогла отыскать — килограмм на 50. Ваня рассказывал, что все в камере смеялись: «Ваня, тебя что, к побегу готовят?» Потому что он сам мог легко в эту сумку поместиться. Все удивлялись, зачем такая гигантская. А потом, когда пришло время этапа — завидовали. Потому что Ваня смог в неё всё-всё сложить. А другие — по сумочкам, по клуночкам, по пакетикам. Мучались.





Знаем, что Ваня был несколько недель на карантине, а сейчас его перевели в отряд. Работает грузчиком.





Письма папе





В 2014 году отец Ивана перенёс инсульт. Когда это случилось, Иван жил за границей, но всё оставил и вернулся в Беларусь, чтобы ухаживать за отцом, возить его по врачам и помогать. Специально для отца и людей с нарушением речи, которые перенесли инсульт, на свои средства Иван разработал мобильное приложение — программу для удалённой работы с логопедом.





Сейчас отец пишет Ивану письма. Даётся ему это нелегко. Сначала он пишет черновики, а потом уже переписывает начисто. Марина показала нам такой черновик:









Иван тоже пишет письма отцу — специально крупными буквами и простыми предложениями (а сложные слова — поясняет), чтобы папа мог читать, понимать и отвечать ему. Марина поделилась таким письмом:





















Что писать





— Ваня говорил, что ему очень интересно переписываться с незнакомыми людьми: они задают вопросы, которые близкие не стали бы спрашивать. А в каких странах вы бывали? А где вам больше понравилось? А чем увлекаетесь? Знаю, что с несколькими незнакомыми людьми у Вани завязалась длинная переписка. Кто-то ему пишет на беларуском языке, и Ваня пытается на беларуском же отвечать, хотя сам русскоязычный. Учится.





Недавно Ваня прислал мне письмо, а там — на две страницы «домашнее задание». Пишет: «А расскажи, какие есть философские течения. И про историю древней Греции. А что там в буддизме? А что такое Талмуды и как они появились? Это же было до Библии? А история музыки?» И там таких 20 пунктов. Взяла вначале тему буддизма и Талмудов. Стала читать, слушать, и записывать Ване конспекты. Страниц на шесть, всё от руки. Ваня передал спасибо — «так круто и интересно, некоторым в камере интересно такое — даю почитать». Последнее, что писала — нашла на YouTube «Открытый музыкальный лекторий» и конспектировала историю классической музыки. Любые вот такие развивающие темы Ване будут интересны + какие-то новинки, технологии. Например, я рассказывала про Clubhouse, когда он только выстрелил — Ваня же пропустил.





Всё, чем вы увлекаетесь — история, путешествия, архитектура, технологии, любые образовательные вещи — расскажите Ване, он будет рад, — говорит Марина.





Адрес для писем: Коневега Иван Викторович, ИК № 15. 213105, г. Могилёв, п/о Вейно, Славгородское шоссе 183











