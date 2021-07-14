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Алесь Беляцкий задержан

14.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Алесь Беляцкий задержан
О судьбе лидера правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого с утра не было ничего известно - он просто перестал выходить на связь.

Однако в 18.00 информация о его задерании подтвердилась.

Судя по всему, сегодняшние обыски у правозащитников проходили в рамках одного дела. По крайней мере, в постановлених на обыск значились "Массовые беспорядки" и "Неуплата налогов".

Алесю Беляцкому 58 лет. Правозащитный центр он организовал в 1996 году. В 2011-2014 годах был в заключении, был признан политзаключенным и даже выдвигался на Нобелевскую премию мира.

Известно также, что на 72 часа задержан правозащитник Валентин Стефанович.

На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, у которых трое несовершеннолетних детей. 

Судьба еще 9 правозащитников пока непонятна. В настоящее время идет обыск в одном из офисов незарегистрированной организации.
 
 
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Уголовное дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.
 
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