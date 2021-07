Илон Маск поселился в домике на 37 квадратов. Кто еще из миллиардеров отказался от роскоши

В начале июня основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил , что распродал почти всю свою жилую недвижимость и теперь обитает в небольшом домике-конструкторе площадью 37 квадратов. Дом выглядит подчеркнуто скромно и стоит всего $ 50 тысяч — его Илон арендует у своей компании SpaceX. Желание избавиться от лишнего имущества миллиардер объясняет тем, что стремится к свободе, хотя многие видят в этом исключительно PR. Мы посмотрели, кто еще из крупных бизнесменов публично заявляет об отказе от роскоши.

По данным свежего рейтинга Forbes , состояние Илона Маска в этом году превысило $ 151 млрд. На эти деньги можно купить недвижимость в любом месте на Земле. Но, как заявляет миллиардер, его больше интересует космос. Три года назад он пообещал, что половину своих активов потратит на колонизацию Марса. По словам Маска, именно это и вынуждает его отказываться от имущества.

«Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз».

«Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — заявил в прошлом году второй из богатейших людей в мире Илон Маск.

Насколько искренни эти слова, сказать сложно. Ранее бизнесмен с удовольствием тратил деньги на роскошные особняки с необычной архитектурой, а также на раритетные автомобили. Маск говорил, что не имеет ничего против стремления к богатству, если оно носит «этичный и приличный» характер.

СМИ обратили внимание, что распродажу недвижимости Илон Маск начал после конфликта с властями штата Калифорния, где по его словам, «не ценили предпринимателей». В итоге Маск переехал в Техас, продал шесть особняков из семи в Калифорнии и последний — седьмой дом — также выставил на продажу.

И вот новый этап — аренда модульного домика 6 на 6 метров от стартапа Boxabl, где одна большая комната разделена на гостиную, спальню, кухню и ванную комнату. «И это жилье долларового миллиардера?» — удивились в Сети. Большинство подписчиков восприняли новость с восхищением (хотя скептические комментарии тоже есть).

Мы нашли другие примеры, когда большой финансовый успех существенным образом не изменил повседневную жизнь топовых бизнесменов. Эти люди выступают за разумное потребление и, как правило, становятся известными филантропами. Вот несколько ярких персон.

Первым в этом списке, пожалуй, стоит упомянуть исполнительного директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — живую легенду фондового рынка, инвестора и миллиардера. Сейчас он занимает 6-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $ 96 млрд.

Уоррен Баффет уже много лет живет в доме с пятью спальнями в Омахе, который он купил в свое время за $ 31,5 тысячи. Миллиардер убежден, что это одна из лучших инвестиций, которые он когда-либо делал. В фильме BBC он заявил: «Я здесь счастлив. Если бы я думал, что могу быть счастливее в другом месте, то переехал бы. В чем моя жизнь стала бы лучше, если бы у меня были десять домов по всему миру? Если бы я хотел стать управляющим жильем, то стал бы им по профессии».

