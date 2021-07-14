Илон Маск поселился в домике на 37 квадратов. Кто еще из миллиардеров отказался от роскоши

Источник материала: ProBusiness



Илон Маск. Фото с сайта Ria.ru

В начале июня основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил , что распродал почти всю свою жилую недвижимость и теперь обитает в небольшом домике-конструкторе площадью 37 квадратов. Дом выглядит подчеркнуто скромно и стоит всего $ 50 тысяч — его Илон арендует у своей компании SpaceX. Желание избавиться от лишнего имущества миллиардер объясняет тем, что стремится к свободе, хотя многие видят в этом исключительно PR. Мы посмотрели, кто еще из крупных бизнесменов публично заявляет об отказе от роскоши.

Илон Маск

По данным свежего рейтинга Forbes , состояние Илона Маска в этом году превысило $ 151 млрд. На эти деньги можно купить недвижимость в любом месте на Земле. Но, как заявляет миллиардер, его больше интересует космос. Три года назад он пообещал, что половину своих активов потратит на колонизацию Марса. По словам Маска, именно это и вынуждает его отказываться от имущества.

«Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз».

«Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — заявил в прошлом году второй из богатейших людей в мире Илон Маск.

Насколько искренни эти слова, сказать сложно. Ранее бизнесмен с удовольствием тратил деньги на роскошные особняки с необычной архитектурой, а также на раритетные автомобили. Маск говорил, что не имеет ничего против стремления к богатству, если оно носит «этичный и приличный» характер.

СМИ обратили внимание, что распродажу недвижимости Илон Маск начал после конфликта с властями штата Калифорния, где по его словам, «не ценили предпринимателей». В итоге Маск переехал в Техас, продал шесть особняков из семи в Калифорнии и последний — седьмой дом — также выставил на продажу.

И вот новый этап — аренда модульного домика 6 на 6 метров от стартапа Boxabl, где одна большая комната разделена на гостиную, спальню, кухню и ванную комнату. «И это жилье долларового миллиардера?» — удивились в Сети. Большинство подписчиков восприняли новость с восхищением (хотя скептические комментарии тоже есть).

Мы нашли другие примеры, когда большой финансовый успех существенным образом не изменил повседневную жизнь топовых бизнесменов. Эти люди выступают за разумное потребление и, как правило, становятся известными филантропами. Вот несколько ярких персон.

Уоррен Баффет

Первым в этом списке, пожалуй, стоит упомянуть исполнительного директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — живую легенду фондового рынка, инвестора и миллиардера. Сейчас он занимает 6-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $ 96 млрд.



Уоррен Баффет. Фото с сайта Gazeta.ru

Уоррен Баффет уже много лет живет в доме с пятью спальнями в Омахе, который он купил в свое время за $ 31,5 тысячи. Миллиардер убежден, что это одна из лучших инвестиций, которые он когда-либо делал. В фильме BBC он заявил: «Я здесь счастлив. Если бы я думал, что могу быть счастливее в другом месте, то переехал бы. В чем моя жизнь стала бы лучше, если бы у меня были десять домов по всему миру? Если бы я хотел стать управляющим жильем, то стал бы им по профессии».

In 1958, Warren Buffett bought a house for $ 31,500. Today, he’s worth $ 104 billion and he lives in the same house. pic.twitter.com/ImMgVBBwUh — Jon Erlichman (@JonErlichman) May 1, 2021

Баффет намеренно не покупает яхты и другие атрибуты роскоши, не ездит на дорогих спорткарах, а управляет довольно скромным для миллиардера Cadillac XTS стоимостью порядка $ 40 тысяч. Вплоть до 2020 года Баффет пользовался старым мобильным телефоном-раскладушкой Sumsung и только в этом году перешел на iPhone 11. А еще один из богатейших людей мира любит перекусить в «Макдоналдс», а мороженое покупает в дешевой сети Dairy Queen.

Благотворительность — вот на что не жалеет денег Уоррен Баффет. С 2006 года он пожертвовал около $ 37 млрд и завещал 99% своего состояния пяти крупным благотворительным фондам.

Карлос Слим

Мексиканский бизнесмен и телекоммуникационный магнат Карлос Слим владеет состоянием $ 62,8 млрд, при этом журналисты отмечают , что он ведет себя для миллиардера нехарактерно.



Карлос Слим. Фото с сайта Businessinsider.com

Один из самых богатых людей в Мексике уже более 40 лет живет в скромном по меркам миллиардера доме с шестью спальнями в районе Ломас-де-Чапультепек в Мехико, недалеко от места, где он вырос. Овдовев в 1999 году, большую часть времени Карлос Слим проводит дома с детьми и внуками.

Несмотря на жуткий трафик в Мехико, миллиардер предпочитает самостоятельно водить машину. А одежду покупает в розничных сетях, которыми сам владеет. «Просто взглянув на него, вы никогда не узнаете, что он миллиардер», — такое впечатление осталось от общения с бизнесменом у журналиста Time.

Большую часть денег Карлос Слим инвестирует в бизнес или отдает на благотворительность. Единственные предметы роскоши, к которым неравнодушен миллиардер, это кубинские сигары и коллекционные произведения искусства.

Азим Премжи

Основателя корпорации Wipro — крупнейшего ИT-разработчика Индии — часто называют индийским Биллом Гейтсом. Как и создатель Microsoft, Азим вкладывает огромные суммы в благотворительность. Он был признан самым щедрым индийцем в 2020 году.



Азим Премжи. Фото с сайта Ewindianexpress.com

Несмотря на то, что Азим Премжи входит в список самых богатых людей мира с капиталом $ 8,6 млрд, СМИ отмечают , что он летает в самолете эконом-классом, останавливается в скромных отелях и всячески избегает светской жизни.

Миллиардер не тратит деньги на брендовую одежду и аксессуры. Говорят, что самый дорогой предмет в его гардеробе — это пальто Zara стоимостью $ 3 тысячи, которое он купил во время командировки в Париже. В течение многих лет бизнесмен ездил на авто Ford Escort, а потом поменял ее на бюджетную Toyota Corolla. Во время командировки в Нью-Йорк Премжи не побрезговал воспользоваться общественным транспортом и спустился в метро.

Миллиардер стремится жить экологично: в его компании бумагу для ксерокопирования используют с двух сторон, а на свадьбе у сына еду подавали в одноразовой посуде.

Когда миллиардер увидел, что на совещаниях большинство людей не допивают кофе, он предложил закупить в офис чашки поменьше.

В отличие от многих крупных бизнесменов в Индии, за пределами страны Премжи не владеет никаким активами (и это с учетом того, что большая часть прибыль Wipro получает из-за рубежа).

Дэвид Черитон

Профессор информатики Стэнфордского университетского и один из основателей компании Arista Networks Дэвид Чэритон также входит в список миллиардеров от Forbes — его состояние оценивается в сумму $ 8,8 млрд.



Дэвид Черитон. Фото с сайта Сanadianbusiness.com

Дэвид разбогател благодаря очень удачной инвестиции в Google — предприниматель стал одним из первых, кто поддержал идею. Инвестиция уже многократно себя окупила, но Дэвид по-прежнему не любит, когда его называют богатым человеком. Более того, в одном из интервью он отметил, что его обижают подобные эпитеты. «Все эти люди, которые строят себе дома с кучей спален и ванных комнат, с ними реально не все в порядке», — заключил он.

Своей единственной дорогой прихотью профессор называет «инвестиции в начинающие компании». А в остальном он ведь себя скромно: ездит в университет на велосипеде, считает походы в рестораны лишней тратой денег, живет в доме, купленном 40 лет назад, летает эконом-классом и даже сам себя стрижет. В свое время он даже рассказывал, что заваривает чайные пакетики по несколько раз.

Самой дорогой покупкой за последние годы Черитон считает автомобиль Honda Odyssey EX 2012 года выпуска, который он купил на смену старому Volkswagen.

Чарли Эрджен

Основатель сети Dish Network Чарли Эрджен известен своей привычкой экономить — к этому он был приучен с детства. В интервью изданию The Financial Time он рассказывал , что мать выросла во времена Великой депрессии, и он хорошо знает, каково это — жить в бедности.



Чарли Эджен. Фото с сайта Сnbc.com

«Поэтому у меня и мыслей нет о том, чтобы купить дорогую мебель из сандалового дерева или машину стоимостью в годовой бюджет небольшого государства», — так он объяснил журналистам свое стремление экономить.

Forbes сегодня оценивает состояние владельца одного из самых крупных ТВ-провайдеров в США в сумму 9,6 млрд, но это не мешает бизнесмену брать с собой на работу сэндвичи — это дешевле, чем покупать бизнес-ланч. В поездках до недавнего времени он не бронировал для себя отдельный номер, а делил комнату с коллегами.

Джуди Фолкнер

Основатель Epic Systems, американской компании по разработке программного обеспечения для здравоохранения, Джуди Фолкнер имеет активы на сумму 6,2 млрд. Она начинала как «застенчивый программист», но в итоге создала бизнес, который сделал ее миллиардером.



Джуди Фолкнер. Фото с сайта Medcitynews.com

При этом Джуди ведет себя крайне скромно: она всего дважды в жизни меняла авто и последние 30 лет живет с мужем-педиатром в доме в пригороде Мэдисон, штат Висконсин. Другой недвижимости у семьи нет.

В 2015 году, когда Джуди пообещала пожертвовать 99% состояния на благотворительность, она написала: «У меня никогда не было желания стать миллиардером и богато жить». Тогда успешная бизнесвумен и филантроп пояснила, что, обеспечивая других людей едой, теплом, крышей над головой, она хочет «подарить им крылья», чтобы они могли получить образование и быть счастливыми, как и ее дети.

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