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Илон Маск поселился в домике на 37 квадратов. Кто еще из миллиардеров отказался от роскоши
14.07.2021 19:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В начале июня основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Илон Маск
По данным свежего
«Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз».
«Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», —
Насколько искренни эти слова, сказать сложно. Ранее бизнесмен с удовольствием тратил деньги на роскошные особняки с необычной архитектурой, а также на раритетные автомобили. Маск
СМИ обратили внимание, что распродажу недвижимости Илон Маск начал после конфликта с властями штата Калифорния, где по его словам, «не ценили предпринимателей». В итоге Маск переехал в Техас, продал шесть особняков из семи в Калифорнии и последний — седьмой дом — также выставил на продажу.
И вот новый этап — аренда модульного домика 6 на 6 метров от стартапа Boxabl, где одна большая комната разделена на гостиную, спальню, кухню и ванную комнату. «И это жилье долларового миллиардера?» — удивились в Сети. Большинство подписчиков восприняли новость с восхищением (хотя скептические комментарии тоже есть).
Мы нашли другие примеры, когда большой финансовый успех существенным образом не изменил повседневную жизнь топовых бизнесменов. Эти люди выступают за разумное потребление и, как правило, становятся известными филантропами. Вот несколько ярких персон.
Уоррен Баффет
Первым в этом списке, пожалуй, стоит упомянуть исполнительного директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — живую легенду фондового рынка, инвестора и миллиардера. Сейчас он занимает 6-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $ 96 млрд.
Уоррен Баффет уже много лет живет в доме с пятью спальнями в Омахе, который он купил в свое время за $ 31,5 тысячи. Миллиардер убежден, что это одна из лучших инвестиций, которые он когда-либо делал. В фильме BBC он
Баффет намеренно
Благотворительность — вот на что не жалеет денег Уоррен Баффет. С 2006 года он
Карлос Слим
Мексиканский бизнесмен и телекоммуникационный магнат Карлос Слим владеет состоянием $ 62,8 млрд, при этом журналисты
Один из самых богатых людей в Мексике уже более 40 лет живет в скромном по меркам миллиардера доме с шестью спальнями в районе Ломас-де-Чапультепек в Мехико, недалеко от места, где он вырос. Овдовев в 1999 году, большую часть времени Карлос Слим проводит дома с детьми и внуками.
Несмотря на жуткий трафик в Мехико, миллиардер предпочитает самостоятельно водить машину. А одежду покупает в розничных сетях, которыми сам владеет. «Просто взглянув на него, вы никогда не узнаете, что он миллиардер», — такое
Большую часть денег Карлос Слим
Азим Премжи
Основателя корпорации Wipro — крупнейшего ИT-разработчика Индии — часто называют индийским Биллом Гейтсом. Как и создатель Microsoft, Азим вкладывает огромные суммы в благотворительность. Он
Несмотря на то, что Азим Премжи входит в список самых богатых людей мира с капиталом $ 8,6 млрд, СМИ
Миллиардер не тратит деньги на брендовую одежду и аксессуры. Говорят, что самый дорогой предмет в его гардеробе — это пальто Zara стоимостью $ 3 тысячи, которое он купил во время командировки в Париже. В течение многих лет бизнесмен
Миллиардер стремится жить экологично: в его компании бумагу для ксерокопирования используют с двух сторон, а на свадьбе у сына еду подавали в одноразовой посуде.
Когда миллиардер увидел, что на совещаниях большинство людей не допивают кофе, он предложил закупить в офис чашки поменьше.
В отличие от многих крупных бизнесменов в Индии, за пределами страны Премжи не владеет никаким активами (и это с учетом того, что большая часть прибыль Wipro получает из-за рубежа).
Дэвид Черитон
Профессор информатики Стэнфордского университетского и один из основателей компании Arista Networks Дэвид Чэритон также входит в список миллиардеров от Forbes — его состояние оценивается в сумму $ 8,8 млрд.
Дэвид
Своей единственной дорогой прихотью профессор называет «инвестиции в начинающие компании». А в остальном он ведь себя скромно: ездит в университет на велосипеде, считает походы в рестораны лишней тратой денег, живет в доме, купленном 40 лет назад, летает эконом-классом и даже сам себя стрижет. В свое время он даже
Самой дорогой покупкой за последние годы Черитон считает автомобиль Honda Odyssey EX 2012 года выпуска, который он купил на смену старому Volkswagen.
Чарли Эрджен
Основатель сети Dish Network Чарли Эрджен известен своей привычкой экономить — к этому он был приучен с детства. В интервью изданию The Financial Time он
«Поэтому у меня и мыслей нет о том, чтобы купить дорогую мебель из сандалового дерева или машину стоимостью в годовой бюджет небольшого государства», — так он объяснил журналистам свое стремление экономить.
Forbes сегодня оценивает состояние владельца одного из самых крупных ТВ-провайдеров в США в сумму 9,6 млрд, но это не мешает бизнесмену брать с собой на работу сэндвичи — это дешевле, чем покупать бизнес-ланч. В поездках до недавнего времени он не бронировал для себя отдельный номер, а делил комнату с коллегами.
Джуди Фолкнер
Основатель Epic Systems, американской компании по разработке программного обеспечения для здравоохранения, Джуди Фолкнер имеет активы на сумму 6,2 млрд. Она начинала как «застенчивый программист», но в итоге создала бизнес, который сделал ее миллиардером.
При этом Джуди
В 2015 году, когда Джуди
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В начале июня основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что распродал почти всю свою жилую недвижимость и теперь обитает в...
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