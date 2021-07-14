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Посольство США призывает освободить гендиректора TUT.by Чекину и всех политзаключенных

14.07.2021 19:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посольство США вновь призвало белорусские власти освободить всех политических заключенных.

Посольство США призывает освободить гендиректора TUT.by Чекину и всех политзаключенных

«Людмила Чекина (генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА». — ред.) проводит свой день рождения в тюрьме, потому что TUT.by предоставлял объективные, фактологические новости, — говорится в сообщении в «Твиттере» посольства. — Мы призываем освободить ее, а также всех журналистов и других политических заключенных, которых режим Беларуси жестоко и без необходимости разлучил с их семьями и друзьями», 

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор отдела «Деньги и власть» Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

18 июня стало известно, что МВД обратилось в суд с заявлением о признании экстремистскими материалов портала tut.by и его аккаунтов в соцсетях.

24 июня суд о признании экстремистскими материалов TUT.by был приостановлен на неопределенный срок в связи с тем, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, является незаконным.

7 июля Экономический суд Минска на закрытом заседании рассмотрел заявление и признал решение комиссии законным. Компания намерена подать апелляцию на это решение экономического суда. Когда решение суда вступит в законную силу, сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска по признанию продукции портала экстремистскими материалами.

8 июля команда TUT.by создала новый новостной ресурс — Zerkalo.io, но вскоре и он перестал открываться в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США вновь призвало белорусские власти освободить всех политических заключенных.
 
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