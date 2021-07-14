Руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу

Источник материала: АФН

Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал «Весны». Связь с Беляцким пропала еще утром.

В общей сложности силовики провели обыски в офисах и у сотрудников более более 15 правозащитных организаций и общественных объединений.