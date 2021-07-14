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Руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу

14.07.2021 19:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал «Весны». Связь с Беляцким пропала еще утром.

В общей сложности силовики провели обыски в офисах и у сотрудников более более 15 правозащитных организаций и общественных объединений.

 
 
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Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета...
 
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