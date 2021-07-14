|
Руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий задержан по уголовному делу
Источник материала: АФН
Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.
Об этом сообщает телеграм-канал «Весны». Связь с Беляцким пропала еще утром.
В общей сложности силовики провели обыски в офисах и у сотрудников более более 15 правозащитных организаций и общественных объединений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий задержан в рамках уголовного дела, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)