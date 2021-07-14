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В минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск

14.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 июля в минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск.


Силовики забрали компьютерную технику​ / @belsat

Об этом mediazona.by рассказал руководитель организации Андрей Вардомацкий. "Белсат" добавляет, что силовики забрали компьютерную технику и что обыск проводили сотрудники ГУБОПиК, передает Еврорадио.

"Новак" — одна из старейших социологических компаний в Беларуси. В 2010-м там прошли обыски, проводить политические опросы им запретили. Лаборатория занималась в том числе и исследованием рейтинга Александра Лукашенко.

В среду по Беларуси прошла очередная масштабная волна "зачистки" гражданского общества.
 
 
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14 июля в минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск.
 
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