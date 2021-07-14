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Тима Белорусских недавно вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Певец Тима Белорусских недавно вышел на свободу после суток на Окрестина В это время там включали его песни.
Рэпер Тима Белорусских провел несколько суток на Окрестина. Об этом рассказали люди, которые освободились после арестов и вышли на свободу с ЦИП и ИВС на Окрестина, сообщает Telegram-канал nashaniva.
Многие люди рассказывали,
Оказывается, исполнитель получил несколько суток ареста за нарушение правил «домашней химии». Напомним, что в апреле рэпер был приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за хранение наркотиков.
В настоящее время певец на свободе. Отмечается также, что после освобождения Тимы его песни на Окрестина звучать перестали.
Тем временем на странице исполнителя в Instagram в сторис опубликовано видео, на котором он едет в машине.
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Певец Тима Белорусских недавно вышел на свободу после суток на Окрестина В это время там включали его песни.
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