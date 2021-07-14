Эйсмонт: Финальные решения по ряду обсуждавшихся в Петербурге вопросов, возможно, примут на Высшем госсовете СГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подробности многочасовой встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла накануне в Санкт-Петербурге и по итогам которой не было никаких заявлений, рассказала в интервью телеканалу «МИР 24» пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Для начала хочу отреагировать на разного рода писания, которые традиционно появляются в СМИ. В частности, о том, что вчерашняя встреча президентов Беларуси и России якобы была экстренной и внеплановой. На этот счет замечу, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, также противодействия санкционной политики коллективного Запада в отношении Беларуси и России.

Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации. И во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге. Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок – как раз сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям.

Снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций.

Также в данном блоке – вопрос бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь, цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021, а окончательно она будет определена до конца нынешнего года. Обсуждались и другие вопросы экономического взаимодействия.

Далее – блок вопросов интеграционной тематики. Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдены решения по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Республики Беларусь от того самого налогового маневра.

Третий блок – безопасность и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность. В этой части у стран подходы абсолютно едины. Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно.

Из блока текущих вопросов можно выделить предстоящее этой осенью заседание Высшего госсовета Союзного государства. Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов вполне возможно будут закреплены именно там. А повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили.

Также в числе актуальных вопросов – транспортно-логистический: от возобновления транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России.

Вопрос противодействия COVID-19, ход вакцинации и эпидемиологическую обстановку в целом президенты также затронули в разговоре.

И международная повестка. Западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Украина. Здесь президенты обсудили ситуацию военного присутствия блока НАТО на территории страны, в частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз.

Противодействие государств-членов ОДКБ угрозам в Средней Азии. И в связи с выводом войск США из Афганистана.

Вчерашний разговор, я напомню, длился более пяти часов. Спектр обсуждавшихся тем был самый широкий. Президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес», – заявила Эйсмонт.