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Что белорусскому МИДу ответили в других странах на материалы о террористических действиях иностранцев?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уничтожение военных объектов, убийства и покушения. Шокирующие подробности планируемых в Беларуси зверств, а также детали спецоперации КГБ по устранению террористических ячеек 13 июля показали в фильме «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осенью и зимой 2020 года в мессенджере Telegram начали создаваться чаты и каналы явно радикальной направленности с целью жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли: от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе. За дело взялась 38-летняя жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. В напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным.
Наталья Матвеева («Октавия»), задержанная:
В планах у радикалов был и подрыв военного объекта, который находится в Вилейском районе. К уничтожению 43-го узла связи военно-морского флота России чат-бойцы подготовились заранее. Тепловизор, оружие и взрывчатку получили из Украины под пристальным контролем того самого администратора.
Выполнить задачу не получилось. Теракт был предотвращен спецслужбами. Самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Среди них сотрудник СТВ Григорий Азаренок. Его планировали вывезти в лес, отрезать язык, и, возможно, убить.
Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания. О незаконной деятельности руководителя этого канала под ником ДИС – он же гражданин Германии Хоффман – было уведомлено посольство Германии, а также литовские и американские дипломаты – о роли Ольги Карач.
МИД Беларуси:
По поводу террористических атак в сторону Беларуси высказываются и военные ученые. Суть в повторении и циркуляции исторических фактов. Подобные войны уже были. Отличие в том, что сегодня террор и факты экстремизма подкреплены современными информационными технологиями.
Владимир Макаров, заместитель председателя Военно-научного общества Беларуси:
Беларусь планирует поднять вопрос о подходах отдельных стран в вопросах борьбы с терроризмом на ближайшем заседании Совета безопасности ООН. Стратегия предполагает отказ террористическим группам в убежище и лишение их свободы операций, передвижения и вербовки, а также финансовой, материальной и политической поддержки. Также она призывает все государства привлекать к судебной ответственности или выдавать исполнителей террористических актов или других причастных лиц, опираясь на принцип «выдай либо суди». А также предпринимать все усилия для создания и поддержания действенных национальных систем уголовного правосудия.
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Что белорусскому МИДу ответили в других странах на материалы о террористических действиях иностранцев?
Новости Беларуси. Уничтожение военных объектов, убийства и покушения. Шокирующие подробности планируемых в Беларуси зверств, а также детали спецоперации КГБ по...
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