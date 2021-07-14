«Славянский базар-2021»: куда пойти и что посмотреть, кроме концертов

Источник материала: ОНТ

Торжественное открытие фестиваля «Славянский базар в Витебске – 2021» пройдет 15 июля в 20:30, но уже сегодня Витебск начал радовать гостей концертами, спектаклями, выставками-ярмарками и другими мероприятиями, многие из которых – под открытым небом.

В пятницу, 16 июля, 59-й день рождения отметит любимый витебской публикой исполнитель, а оттого и частый гость фестиваля – Григорий Лепс. Оригинальная манера, безупречный вокал и глубина текстов – вот уж чей голос точно узнаешь из тысячи. Убедиться в этом есть возможность и у гостей фестиваля бесплатно! Сегодня, 14 июля, Григорий Лепс выступит на сцене, установленной на площади Победы, с концертом-поздравлением в 22:00.

Развлекать самых маленьких гостей фестиваля будет белорусский театр «Лялька». Там с 14 по 18 июля можно будет посмотреть как наши постановки, так и гастрольные, поэтому скучать не придется даже местным зрителям. Цена билетов – от 10 до 14 рублей. Конечно, не останутся без внимания и взрослые любители театральной жизни. Для них – спектакли в Театре имени Якуба Коласа.

В рамках фестиваля удивить ценителей искусства спешит и краеведческий музей. Там 15 июля вы сможете увидеть выставку «Амто, (здравствуй), Корякия!», а в 14:00 в Музее истории частного коллекционирования разместится экспозиция «Сокровища Пакистана». Витебский центр современного искусства представит работы Елены Китаевой (16 июля, 14:00), а художественный музей – выставку «Торжок – живая традиция золотого шитья» (16 июля, 15:00).

Конечно, не обойтись фестивалю, а точнее его гостям, без уличного искусства. Традиционно центр города становится площадкой для творчества талантливых артистов. Чем они удивят в этом году?

В районе Пушкинского моста 15 июля в 12:00 зрителей ждет игровая программа с клоуном Юрой. В 14:00 стоит переместиться на улицу Толстого, чтобы послушать музыкальные группы и кавер-бэнды. Но удивлять в это же время будут люди не только творческих профессий: на Пушкинской площади пройдет квест-перфоманс «Тайна острова 112», организует который Витебское областное управление МЧС. Для любителей танцевального искусства – 15 июля в 15:00 «Танцы на ветру» с зажигательной музыкой и возможностью присоединиться. Чуть позже, в 16:00, Пушкинский мост станет местом для перфоманса и фоном для ваших фотографий, поскольку там разместятся живые скульптуры и театр миниатюр.

На площади Победы 15 июля в 13:00 состоится IV Международный фестиваль барабанщиц и мажореток. Подобное мероприятие, пусть и не такое масштабное, уже проводилось в фестивальном Витебске прошлых лет и настолько понравилось зрителям, что имеет все шансы стать традицией.

Конечно, ограничиться одним лишь уличным музыкальным фестивалем «Славянский базар» не может, поэтому у всех, кому звук барабанов придется по нраву, есть возможность окунуться в эту атмосферу еще – шоу бразильских барабанов покажет группа «Baraband».

Для ностальгирующих гостей фестивального Витебска – выставка-ретроспектива автомобилей, которая стартует 15 июля в 18:00 на площадке перед КЗ «Витебск».

Если днем жара оказалась сильнее, чем желание посмотреть уличные перфомансы, собирайтесь 15 июля в 22:00 на Пушкинской площади. Там если и будет жара, то только от огня руках артистов. Для зрителей подготовили световое шоу. В это же время в качестве альтернативы можно перебраться во двор ЦСИ, чтобы посмотреть кино на экране под открытым небом. А завершить фестивальный день можно снова вернувшись на Пушкинскую площадь, чтобы послушать «Бит на семи ветрах». К слову, уличные артисты и проект «На семи ветрах» будут ежедневно развлекать гостей фестиваля.

Попадет в ритмы «Славянского базара» и КЗ «Витебск», который станет площадкой для танцевального проекта «Dream Dance Fest». Разгорится танцевальная сторона фестиваля 16 июля в 15:00. Цена билета от 8 до 12 рублей.

Передохнуть от энергичности концертов и представлений и при этом набраться знаний можно будет 18 июля в 11:00 на площади Победы. Там пройдет движение «За безопасность – вместе». А если к 12:00 спуститься к летнему амфитеатру, можно поддержать участников матчевой встречи по боксу.

Также 18 июля в 12:00 в «Духовском круглике» будет представлена документальная фотовыставка «Один день из жизни фестиваля. 15 июля 2021 года». Попробуйте найти на снимках себя! Если там вас не оказалось, не расстраивайтесь, а поспешите в парк Мазурино. По традиции именно этот парк на время становится самым ярким. «Colot Fest» обеспечит всех желающих разноцветными фотографиями. Уверены, что они получатся не менее яркими и радостными: такими же, как и ваши впечатления от фестиваля!

АВТОР: Марина Кишкурно

ФОТО: fest-sbv.by

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