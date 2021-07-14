ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Так худеть нельзя! Диетолог перечислила худшие способы сбросить вес

14.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Так худеть нельзя! Диетолог перечислила худшие способы сбросить вес

Голодание и жесткие диеты – не лучший вариант на пути к стройной фигуре. Такие способы похудения не позволят получить желаемый результат в долгосрочной перспективе, рассказала изданию Eat This, Not That! американский диетолог и терапевт Адриенна Юдим.

Специалист подчеркнула, что человек может быстро сбросить лишние килограммы, придерживаясь строгой диеты. Но когда он прекратит себя ограничивать, вес вернется. 

Наиболее правильный вариант похудения – соблюдение здоровых привычек. Начать необходимо с питания – в холодильнике должна быть только здоровая еда. Также нужно правильно готовить полезную пищу. Кроме того, необходимо высыпаться, добавила Адриенна Юдим. 

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голодание и жесткие диеты – не лучший вариант на пути к стройной фигуре. Такие способы похудения не позволят получить желаемый результат в долгосрочной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шубель: "Мы бы хотели, чтобы Россия позитивно повлияла на белорусский режим"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by