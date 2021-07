Так худеть нельзя! Диетолог перечислила худшие способы сбросить вес

Источник материала: ОНТ

Голодание и жесткие диеты – не лучший вариант на пути к стройной фигуре. Такие способы похудения не позволят получить желаемый результат в долгосрочной перспективе, рассказала изданию Eat This, Not That! американский диетолог и терапевт Адриенна Юдим.

Специалист подчеркнула, что человек может быстро сбросить лишние килограммы, придерживаясь строгой диеты. Но когда он прекратит себя ограничивать, вес вернется.

Наиболее правильный вариант похудения – соблюдение здоровых привычек. Начать необходимо с питания – в холодильнике должна быть только здоровая еда. Также нужно правильно готовить полезную пищу. Кроме того, необходимо высыпаться, добавила Адриенна Юдим.

ФОТО: pixabay

