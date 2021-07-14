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Так худеть нельзя! Диетолог перечислила худшие способы сбросить вес
Источник материала: ОНТ
Голодание и жесткие диеты – не лучший вариант на пути к стройной фигуре. Такие способы похудения не позволят получить желаемый результат в долгосрочной перспективе,
Специалист подчеркнула, что человек может быстро сбросить лишние килограммы, придерживаясь строгой диеты. Но когда он прекратит себя ограничивать, вес вернется.
Наиболее правильный вариант похудения – соблюдение здоровых привычек. Начать необходимо с питания – в холодильнике должна быть только здоровая еда. Также нужно правильно готовить полезную пищу. Кроме того, необходимо высыпаться, добавила Адриенна Юдим.
ФОТО: pixabay
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Голодание и жесткие диеты – не лучший вариант на пути к стройной фигуре. Такие способы похудения не позволят получить желаемый результат в долгосрочной...
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