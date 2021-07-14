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Митинг против COVID-пропусков прошел во Франции. Полиция применила слезоточивый газ
Источник материала: ОНТ
В нескольких городах Франции прошли акции протеста против введения санитарных пропусков, позволяющих посещать кафе и рестораны,
Участники митинга вышли на улицы с плакатами и начали выкрикивать лозунги, критикующие решение правительства Франции.
Акция протеста прошла и в Париже. Демонстранты назвали действия властей "диктатурой". Полиция применила слезоточивый газ, после чего протестующие разошлись.
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В нескольких городах Франции прошли акции протеста против введения санитарных пропусков, позволяющих посещать кафе и рестораны, сообщает портал La Provence....
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