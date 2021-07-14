﻿ Митинг против COVID-пропусков прошел во Франции. Полиция применила слезоточивый газ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Митинг против COVID-пропусков прошел во Франции. Полиция применила слезоточивый газ

14.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Митинг против COVID-пропусков прошел во Франции. Полиция применила слезоточивый газ

В нескольких городах Франции прошли акции протеста против введения санитарных пропусков, позволяющих посещать кафе и рестораны, сообщает портал La Provence.

Участники митинга вышли на улицы с плакатами и начали выкрикивать лозунги, критикующие решение правительства Франции. 

Акция протеста прошла и в Париже. Демонстранты назвали действия властей "диктатурой". Полиция применила слезоточивый газ, после чего протестующие разошлись.

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нескольких городах Франции прошли акции протеста против введения санитарных пропусков, позволяющих посещать кафе и рестораны, сообщает портал La Provence....
 
Новости дня
Новости разные
 
Шубель: "Мы бы хотели, чтобы Россия позитивно повлияла на белорусский режим"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by