Митинг против COVID-пропусков прошел во Франции. Полиция применила слезоточивый газ

Источник материала: ОНТ

В нескольких городах Франции прошли акции протеста против введения санитарных пропусков, позволяющих посещать кафе и рестораны, сообщает портал La Provence.

Участники митинга вышли на улицы с плакатами и начали выкрикивать лозунги, критикующие решение правительства Франции.

Акция протеста прошла и в Париже. Демонстранты назвали действия властей "диктатурой". Полиция применила слезоточивый газ, после чего протестующие разошлись.

ФОТО: depositphotos

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