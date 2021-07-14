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Украинская телеведущая Диана Панченко, несмотря на волну хейта, заявила, что едет на фестиваль «Славянский базар»
Источник материала: ОНТ
«Славянский базар» всегда был местом, где славянские народы показывали дружбу и сплоченность. В этом году и эта культурная площадка подверглась провокациям. Но есть те, кто не следует политическим противостояниям и готов отстаивать свое мнение. Украинская телеведущая, несмотря на волну хейта, смело заявила, что едет на фестиваль.
Диана Панченко подчеркнула, что удостоена чести открывать праздник искусства и выйдет на одну сцену с коллегами из Беларуси и России. Телеведущая уверена, что искусство и музыка должны оставаться вне политики. Вспомнила она и 30-летнюю историю участия в форуме Украины. Также Панченко отметила, что обострение отношений между странами не принесет пользы. Ведущая работает на телеканале «Первый Независимый», который будет транслировать «Славянский базар» все пять дней.
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Украинская телеведущая Диана Панченко, несмотря на волну хейта, заявила, что едет на фестиваль «Славянский базар»
«Славянский базар» всегда был местом, где славянские народы показывали дружбу и сплоченность. В этом году и эта культурная площадка подверглась провокациям. Но...
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