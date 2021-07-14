Источник материала: ОНТ

Белорусские партии, профсоюзы и общественные объединения направили обращение народам Литвы и Латвии в связи с недружественной политикой стран Евросоюза.

В обращении говорится про общую историю, ценности и многолетнее добрососедство, которое связывало наши страны. Белорусам непонятно стремление некоторых политиков и дипломатов Литвы и Латвии насолить близким соседям.

«Разве можно было представить инцидент с государственным флагом Беларуси и то, что Вильнюс станет официальным прибежищем тех, кто предал белорусский народ», – задаются вопросами наши граждане. Жить на своей земле и самим определять судьбу Беларуси, без давления извне – основной посыл авторов письма народам стран-соседок.

Говорится и санкции, в отношении нашей страны, которые наносят ущерб самим европейцам. В частности, Литве – на белорусский транзит приходилась треть загрузки Клайпедского порта. «Беларуськалий» заместит основной объем транзита, а вот литовская сторона проиграет от этих действий. Пострадают и «Литовские железные дороги». По подсчетам экспертов, ущерб – около 14-ти миллионов евро в год. И это сумма только по удобрениям. В письме также вспомнили блокаду белорусского неба. Еще совсем недавно, до пандемии, рейсы между Минском и Ригой были крайне востребованы. Если нынешнее ситуация затянется, то латвийский авиаперевозчик потеряет до 2 миллионов евро. Авторы обращения призывают все же прислушаться к голосу разума и истинным устремлениям наших народов.

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