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Военные эксперты комментируют фильм телеканала ОНТ и изложенные в нем факты
Источник материала: ОНТ
Этот фильм и изложенные в нем факты комментируют военные эксперты. Одна из мыслей – после неудавшегося в прошлом августе блицкрига против Беларуси развернута полномасштабная гибридная война.
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Этот фильм и изложенные в нем факты комментируют военные эксперты. Одна из мыслей – после неудавшегося в прошлом августе блицкрига против Беларуси развернута...
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