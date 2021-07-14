Военные эксперты комментируют фильм телеканала ОНТ и изложенные в нем факты

Источник материала: ОНТ

Этот фильм и изложенные в нем факты комментируют военные эксперты. Одна из мыслей – после неудавшегося в прошлом августе блицкрига против Беларуси развернута полномасштабная гибридная война.





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