Эксперты высказывают мнения после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина

Источник материала: ОНТ

Разговор об экономике на фоне санкционного давления и постоянных попыток раскачать ситуацию внутри Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели пятичасовые переговоры. И, как стало известно после встречи в Санкт-Петербурге, президентам удалось договориться по вопросам, которые долгое время считались болезненными в белорусско-российских отношениях.





Речь и о цене на газ. В следующем году она для Беларуси не изменится. Сейчас Минск платит 128,5 доллара за тысячу кубометров российского топлива. Открытым долгое время оставался и вопрос компенсации потерь из-за налогового маневра Москвы. По сообщению Кремля, развязку удалось найти в виде кредитной поддержки Беларуси. Важно, что взаимоувязанные экономики, несмотря на кризис, вызванный пандемией, растут. Беларуси и России удалось снивелировать прошлогоднее падение товарооборота и выйти во взаимной торговле в плюс. И это заметный сигнал от президентов на фоне усиливающегося санкционного давления.

Минск и Москва неоднократно заявляли, что намерены объединить усилия в противостоянии санкциям. Очевидно, за встречей глав государств должны последовать конкретные шаги. Да и в целом плотность контактов Александра Лукашенко и Владимира Путина заметно повысилась.

Важное место президенты отводят и безопасности. Без обсуждения этих вопросов не проходит ни одна встреча на высшем уровне. Переговоры в Санкт-Петербурге не стали исключением.

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