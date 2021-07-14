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Кому нельзя употреблять уксус? Рассказывает эндокринолог

14.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому нельзя употреблять уксус? Рассказывает эндокринолог

Уксус часто добавляют в различные блюда, чтобы придать им более насыщенный и пикантный вкус. Однако не всем стоит употреблять этот продукт, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам медика, уксус нельзя добавлять в пищу людям с рядом заболеваний. 

Павлова добавила, что безопасных ежедневных норм по употреблению уксуса нет. Поэтому тем, кому он не противопоказан, стоит использовать его в разумных количествах и не часто. 

 ФОТО: pixabay


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Уксус часто добавляют в различные блюда, чтобы придать им более насыщенный и пикантный вкус. Однако не всем стоит употреблять этот...
 
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