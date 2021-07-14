Кому нельзя употреблять уксус? Рассказывает эндокринолог

Источник материала: ОНТ

Уксус часто добавляют в различные блюда, чтобы придать им более насыщенный и пикантный вкус. Однако не всем стоит употреблять этот продукт, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам медика, уксус нельзя добавлять в пищу людям с рядом заболеваний.

Павлова добавила, что безопасных ежедневных норм по употреблению уксуса нет. Поэтому тем, кому он не противопоказан, стоит использовать его в разумных количествах и не часто.

ФОТО: pixabay





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