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Два человека погибли при пожаре в Чаусах
Источник материала: ОНТ
Пожар произошел в Чаусах. В результате погибли два человека,
Жилой дом загорелся 13 июля днем в городе Чаусы Могилевской области. Спасатели нашли на месте пожара тело 68-летней хозяйки дома и ее 47-летнего сына. Причины возгорания устанавливаются.
ФОТО: МЧС
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Пожар произошел в Чаусах. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС. Жилой дом загорелся 13 июля днем в городе Чаусы Могилевской области....
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