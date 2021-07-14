Два человека погибли при пожаре в Чаусах

Источник материала: ОНТ

Пожар произошел в Чаусах. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

Жилой дом загорелся 13 июля днем в городе Чаусы Могилевской области. Спасатели нашли на месте пожара тело 68-летней хозяйки дома и ее 47-летнего сына. Причины возгорания устанавливаются.

ФОТО: МЧС

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