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Два человека погибли при пожаре в Чаусах

14.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли при пожаре в Чаусах

Пожар произошел в Чаусах. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

Жилой дом загорелся 13 июля днем в городе Чаусы Могилевской области. Спасатели нашли на месте пожара тело 68-летней хозяйки дома и ее 47-летнего сына. Причины возгорания устанавливаются. 

ФОТО: МЧС

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Пожар произошел в Чаусах. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе МЧС. Жилой дом загорелся 13 июля днем в городе Чаусы Могилевской области....
 
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