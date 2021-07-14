Прогноз погоды на 15 июля: жара продолжится в сопровождении гроз, ливней и порывистого ветра

Источник материала: ОНТ

Аномальная жара продолжает свое триумфальное шествие. Средняя температура до 10 градусов выше нормы. Во многих городах установлены новые температурные рекорды. В ближайшие дни жаркая погода продолжится в сопровождении гроз, ливней и порывистого ветра.

Завтра, 15 июля, в нашу страну продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые влажные воздушные массы с южных широт. Это станет причиной развития очагов кучево-дождевой облачности, которые могут спровоцировать грозы и дожди. При этом температурный фон останется близким к рекордным значениям.

В четверг переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди, возможен град. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Ветер неустойчивый – ночью слабый, днем умеренный, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

Утром температура воздуха составит от +22℃ в восточных и центральных районах до +25℃ в западных. В середине дня столбики термометров на отметках +29℃…+31℃, местами +34℃…+36℃. К вечеру температура – от +27℃ по Витебской области до +31℃ по Брестской.

До конца недели сохранится влияние очень теплой неустойчивой воздушной массы субтропического происхождения. Будет преобладать переменная облачность. Ожидаются локальные кратковременные дожди различной интенсивности, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17℃…+22℃, днем +29℃…+36℃. Жара пойдет на спад, только в начале следующей недели.

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