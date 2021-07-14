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Эйсмонт рассказала, какие темы Лукашенко и Путин обсудили на встрече в Санкт-Петербурге
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России на встрече в Санкт-Петербурге. Главы государств подняли темы сотрудничества в экономике, сфере логистики и транспорта, борьбы с пандемией, противодействия санкциям.
Пресс-секретарь Александра Лукашенко добавила, что главы государств затронули на встрече вопросы экономики, противодействия санкциям, устранения остающихся барьеров на поставки продукции из Беларуси, в том числе в сфере госзакупок. Кроме того, на встрече был поднят вопрос поставок углеводородного сырья в нашу страну.
ФОТО: БЕЛТА
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какие вопросы обсудили президенты Беларуси и России на встрече в Санкт-Петербурге. Главы...
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