Источник материала: ОНТ

Безопасность – на контроле. Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании.





Агропромышленный комплекс по-прежнему остается одной из самых травмоопасных отраслей. С начала года повреждения получили 49 работников, летальных исходов – 9. Основная причина несчастных случаев – человеческий фактор. Только за прошлый год инспекторы зафиксировали более тысячи нарушений.

На контроле инспекторов – исправность техники, состояние сотрудников и санитарно-бытовые условия. Мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда продолжат и во время уборочной, они охватят все предприятия страны.

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