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Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании

14.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании

Безопасность – на контроле. Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании. 


Агропромышленный комплекс по-прежнему остается одной из самых травмоопасных отраслей. С начала года повреждения получили 49 работников, летальных исходов – 9. Основная причина несчастных случаев – человеческий фактор. Только за прошлый год инспекторы зафиксировали более тысячи нарушений.

На контроле инспекторов – исправность техники, состояние сотрудников и санитарно-бытовые условия. Мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда продолжат и во время уборочной, они охватят все предприятия страны. 

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Безопасность – на контроле. Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании.  Агропромышленный комплекс...
 
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