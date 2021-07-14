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Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании
Источник материала: ОНТ
Безопасность – на контроле. Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании.
Агропромышленный комплекс по-прежнему остается одной из самых травмоопасных отраслей. С начала года повреждения получили 49 работников, летальных исходов – 9. Основная причина несчастных случаев – человеческий фактор. Только за прошлый год инспекторы зафиксировали более тысячи нарушений.
На контроле инспекторов – исправность техники, состояние сотрудников и санитарно-бытовые условия. Мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда продолжат и во время уборочной, они охватят все предприятия страны.
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Безопасность – на контроле. Федерация профсоюзов Беларуси проверяет сельхозорганизации перед стартом уборочной кампании. Агропромышленный комплекс...
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