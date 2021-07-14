Заведующая пульмонологическим отделением Мария Журович. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на дальнейшее развитие страны. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, а также успевают вырастить и воспитать достойное поколение.





Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин мы знакомим вас с представительницами прекрасной половины. Сегодня вечером история, когда белый халат не просто униформа, а призвание. И каково – это спасать жизнь человека. Мария Журович – заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы.

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