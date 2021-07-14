|
В Витебск прибыл специальный поезд с гостями «Славянского базара»
Источник материала: ОНТВитебск прибыл специальный поезд с гостями «Славянского базара»" class="one-news__figure-img">
Витебск живёт в фестивальном ритме! В эти минуты в город прибывает специальный поезд.
Он отправился в полдень со станции Минск-Пассажирский. На нем же гости «Славянского базара» вернутся в столицу после концертной программы. Оформление состава создает соответствующее настроение пассажирам.
14 июля в Витебске начинаются первые фестивальные программы. Открывается театральный «Кукольный квартал», проходят вернисажи художественных выставок. Также сегодня увековечат того, кто стоял у истоков праздника – откроют мемориальную доску Родиону Бассу. Он два десятка лет был директором фестиваля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебск живёт в фестивальном ритме! В эти минуты в город прибывает специальный поезд. Он отправился в полдень со станции Минск-Пассажирский. На нем же гости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)