В Витебск прибыл специальный поезд с гостями «Славянского базара»

Источник материала: ОНТ

Витебск прибыл специальный поезд с гостями «Славянского базара»" class="one-news__figure-img">

Витебск живёт в фестивальном ритме! В эти минуты в город прибывает специальный поезд.





Он отправился в полдень со станции Минск-Пассажирский. На нем же гости «Славянского базара» вернутся в столицу после концертной программы. Оформление состава создает соответствующее настроение пассажирам.

14 июля в Витебске начинаются первые фестивальные программы. Открывается театральный «Кукольный квартал», проходят вернисажи художественных выставок. Также сегодня увековечат того, кто стоял у истоков праздника – откроют мемориальную доску Родиону Бассу. Он два десятка лет был директором фестиваля.

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