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Задержана исполнительный директор Angels Band

14.07.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержана исполнительный директор Angels Band Нина Лабкович. Об этом сообщил сооснователь сети бизнес-ангелов Кирилл Голуб.



Ранее утром стало известно об обыске у юриста «Весны» Владимира Лабковича и других сотрудников правозащитного центра. Лабкович был задержан. Вместе с ним задержали и его жену Нину. У них трое несовершеннолетних детей.

Кирилл Голуб согласился с предположением, что Нину Лабкович задержали как жену сотрудника «Весны», а не как директора Angels Band.

— Нина задержана вместе с мужем, — сообщил Голуб в фейсбуке. — По нашей информации, сейчас на допросе в СК. Статус пока не известен.

Чуть позже «Весна» сообщила, что Лабковичи задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела. 

Angels Band — сообщество венчурных инвесторов Беларуси, специализируется на поддержке стартапов.
 
 
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Задержана исполнительный директор Angels Band Нина Лабкович. Об этом сообщил сооснователь сети бизнес-ангелов Кирилл Голуб.
 
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