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Задержана исполнительный директор Angels Band
Источник материала: Партизан
Задержана исполнительный директор Angels Band Нина Лабкович. Об этом сообщил сооснователь сети бизнес-ангелов Кирилл Голуб.
Ранее утром стало известно об обыске у юриста «Весны» Владимира Лабковича и других сотрудников правозащитного центра. Лабкович был задержан. Вместе с ним задержали и его жену Нину. У них трое несовершеннолетних детей.
Кирилл Голуб согласился с предположением, что Нину Лабкович задержали как жену сотрудника «Весны», а не как директора Angels Band.
— Нина задержана вместе с мужем, — сообщил Голуб в фейсбуке. — По нашей информации, сейчас на допросе в СК. Статус пока не известен.
Чуть позже «Весна» сообщила, что Лабковичи задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела.
Angels Band — сообщество венчурных инвесторов Беларуси, специализируется на поддержке стартапов.
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Задержана исполнительный директор Angels Band Нина Лабкович. Об этом сообщил сооснователь сети бизнес-ангелов Кирилл Голуб.
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