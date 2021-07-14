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100 баллов на централизованном тестировании по географии никто не набрал
Источник материала: Партизан
Максимальный балл на централизованном тестировании по географии никто не набрал.
Об этом
"В этом году 100 баллов на ЦТ по географии никто не набрал. Нет и тех, кто показал нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. К слову, такая же ситуация была в 2019-м и 2020 годах,
В этом году сдавать испытание планировали более 1 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных на ЦТ не явились 143 человека.
Как сообщалось, 8 июля завершился основной этап централизованного тестирования. Тот, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, сможет пройти его в резервные дни. Их три - 14, 16 и 18 июля. На испытание зарегистрировались 927 человек.
Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, с 23 июля.
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Максимальный балл на централизованном тестировании по географии никто не набрал.
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