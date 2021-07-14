Силовики задержали известных белорусских правозащитников

По итогам сегодняшних обысков задержаны известные белорусские правозащитники.





Известно о задержании как минимум на 72 часа руководителя лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, юриста центра Владимира Лабковича, его жены исполнительного директора сети инвесторов Angels Band Нины Лабкович (у них трое несовершеннолетних детей), правозащитницы Евгении Бабаевой, передает БелаПАН .

Ранее сообщалось, что после обысков в квартирах на допросы увезли правозащитников Сергея Сыса, Виктора Сазонова, Олега Мацкевича, Елену Лаптенок, Игоря Казмерчака, координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуду.

Согласно не подтвержденной официально информации, правозащитники являются подозреваемыми согласно частям 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности), а также ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций. Оставшиеся на свободе коллеги правозащитников заявили, что продолжат свою деятельность.

О будущих проблемах у «третьего сектора» в ответ на санкции Евросоюза весной предупредил министр иностранных дел Владимир Макей. Если со стороны Запада «дальше будет нагнетаться ситуация», «это приведет однозначно» к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», сказал Макей в апрельском интервью телеканалу «Беларусь 1».