Amnesty International: Сделанного международным сообществом недостаточно, чтобы положить конец кризису в Беларуси

«Гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы», — заявила директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, реагируя на очередную атаку белорусских властей на «третий сектор».





«В течение последних 12 месяцев права человека подвергались безжалостной атаке со стороны правительства Александра Лукашенко. На протяжении этого времени мы призывали международное сообщество отреагировать на сообщения о пытках, насилии со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов и повсеместных репрессиях. Сегодняшняя масштабная атака на жизненно важные организации гражданского общества показывает, что сделанного международным сообществом недостаточно, чтобы положить конец этому кризису», — заявила Стразерс.

«Белорусский КГБ, — продолжила она, — на прошлой неделе хвастался, что проводит в масштабах всей страны операцию по "зачистке от радикалов", и сегодня мы увидели, как эта зачистка выглядит на деле. Все задержанные сегодня должны быть немедленно освобождены, а эта кампания против гражданского общества должна быть прекращена».

«Мы повторяем свой призыв к международному сообществу: гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы. Пора действовать — защищать свободу и справедливость!» — заявила представитель Amnesty International.

14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране проходит операция по «зачистке от радикально настроенных лиц».