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Amnesty International: Сделанного международным сообществом недостаточно, чтобы положить конец кризису в Беларуси

14.07.2021 21:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы», — заявила директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, реагируя на очередную атаку белорусских властей на «третий сектор».

Amnesty International: Сделанного международным сообществом недостаточно, чтобы положить конец кризису в Беларуси

«В течение последних 12 месяцев права человека подвергались безжалостной атаке со стороны правительства Александра Лукашенко. На протяжении этого времени мы призывали международное сообщество отреагировать на сообщения о пытках, насилии со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов и повсеместных репрессиях. Сегодняшняя масштабная атака на жизненно важные организации гражданского общества показывает, что сделанного международным сообществом недостаточно, чтобы положить конец этому кризису», — заявила Стразерс.

«Белорусский КГБ, — продолжила она, — на прошлой неделе хвастался, что проводит в масштабах всей страны операцию по "зачистке от радикалов", и сегодня мы увидели, как эта зачистка выглядит на деле. Все задержанные сегодня должны быть немедленно освобождены, а эта кампания против гражданского общества должна быть прекращена».

«Мы повторяем свой призыв к международному сообществу: гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы. Пора действовать — защищать свободу и справедливость!» — заявила представитель Amnesty International.

14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране проходит операция по «зачистке от радикально настроенных лиц».

 
 
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«Гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы», — заявила директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари...
 
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