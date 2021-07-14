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Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты
Источник материала: Партизан
Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты Жаир Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней.
Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в больницу вооруженных сил из-за непрекращающейся икоты, сообщило издание Correiero Braziliense со ссылкой на пресс-службу главы государства,
Болсонару будет находиться под наблюдением медиков от 24 до 48 часов, он хорошо себя чувствует, рассказала пресс-служба.
66-летний Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней, а неделю назад президент был вынужден раньше завершить свое выступление из-за этого, сообщало ранее издание.
Globo 1 передает, что глава государства обратился в больницу из-за болей в животе.
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Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты Жаир Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней.
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