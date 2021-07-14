Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты









пишет moyby.com. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в больницу вооруженных сил из-за непрекращающейся икоты, сообщило издание Correiero Braziliense со ссылкой на пресс-службу главы государства,moyby.com.





Болсонару будет находиться под наблюдением медиков от 24 до 48 часов, он хорошо себя чувствует, рассказала пресс-служба.





66-летний Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней, а неделю назад президент был вынужден раньше завершить свое выступление из-за этого, сообщало ранее издание.





Globo 1 передает, что глава государства обратился в больницу из-за болей в животе.