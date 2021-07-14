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Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты

14.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты Жаир Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней.



Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в больницу вооруженных сил из-за непрекращающейся икоты, сообщило издание Correiero Braziliense со ссылкой на пресс-службу главы государства, пишет moyby.com.

Болсонару будет находиться под наблюдением медиков от 24 до 48 часов, он хорошо себя чувствует, рассказала пресс-служба.

66-летний Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней, а неделю назад президент был вынужден раньше завершить свое выступление из-за этого, сообщало ранее издание.

Globo 1 передает, что глава государства обратился в больницу из-за болей в животе.
 
 
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Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты Жаир Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней.
 
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