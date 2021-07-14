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Что случилось с черникой в Беларуси из-за аномальной жары

14.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Брестской области черникой особенно богаты Ганцевичский, Пинский и Ивацевичский районы.


Фото: Александр Черный

В Брестской области в разгаре сезон заготовки черники, сообщает БЕЛТА.

— Заготовители видят, что урожайность черники в этом году будет ниже прошлогодней. Хотя, когда ягода цвела, все ожидали хорошего урожая. На него повлияла сухая и жаркая погода. Где-то из-за недостатка влаги опала завязь, ягода не успела налиться, много мелкой. Черники не хватает заготовителям, поэтому закупочные цены ежедневно повышаются. В некоторых местах за 1 кг просят свыше 6 рублей, — отметили в Брестском областном союзе потребительских обществ, пишет intex-press.by.

В Брестской области черникой особенно богаты Ганцевичский, Пинский и Ивацевичский районы. Активно эту ягоду собирают в Ивановском и Дрогичинском районах. Также есть черничники в Малоритском районе и домачевской зоне Брестского района.

В юго-западном регионе вовсю созревают садовые ягоды. Заготовители уже принимают косточковые и смородину. Появляется первая голубика, что, конечно, отражается на ее цене.
 
 
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В Брестской области черникой особенно богаты Ганцевичский, Пинский и Ивацевичский районы.
 
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