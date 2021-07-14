Сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову

"Пишите политзаключённым — будьте крутышами!" — писала Арина Коршунова в​ Twitter.

Последний твит Коршуновойза три часа до задержания: "Навіны п*****ц. Я ніводнага разу не заікалася нават, што хачу з’ехаць. Але я толькі і думаю, як вывезці ўсіх блізкіх".

Прошлой осенью Арина Коршунова, студентка 4-го курса философского факультета БГУ, сама написала заявление на отчисление — поддерживает всех студентов и преподавателей, которых отчислили и уволили за гражданскую позицию и участие в акциях протеста,Еврорадио.