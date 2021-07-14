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Сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову

14.07.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники КГБ задержали в Минске активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову, сообщает телеграм-канал @viasna96. Коршунова — дочь бывшего руководителя Института социологии НАН Геннадия Коршунова. В прошлом году он попал под "чистку" Академии наук. Накануне президентских выборов именно Коршунов подтвердил, что, по данным апрельских опросов, уровень доверия Александра Лукашенко в столице составлял всего 24%.

"Пишите политзаключённым — будьте крутышами!" — писала Арина Коршунова в​ Twitter.

Последний твит Коршуновой написан за три часа до задержания: "Навіны п*****ц. Я ніводнага разу не заікалася нават, што хачу з’ехаць. Але я толькі і думаю, як вывезці ўсіх блізкіх".

Прошлой осенью Арина Коршунова, студентка 4-го курса философского факультета БГУ, сама написала заявление на отчисление — поддерживает всех студентов и преподавателей, которых отчислили и уволили за гражданскую позицию и участие в акциях протеста, пишет Еврорадио.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники КГБ задержали в Минске активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову, сообщает телеграм-канал @viasna96. Коршунова — дочь бывшего руководителя...
 
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