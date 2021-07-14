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У основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк прошел обыск

14.07.2021 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк также 14 июля прошел обыск, она на свободе.

У основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк прошел обыск
Фото: imenamag.by

«Недавно дома закончился обыск. Я под подпиской, на свободе. Адвоката пустили. А из офиса изъяли все документы. Кстати, недавно мы закончили аудит. Так что у меня нет сомнений, что с документами у нас всё в порядке», — написала журналистка на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее сообщалась, что утром 14 июля в офис «Имен» пришли силовики, которые представились сотрудниками финансовой милиции.

«По предварительной информации, в офисе прошел обыск, на который не пустили адвоката. В офисе находились директор "Имен" Екатерина Сергеева и бухгалтер Татьяна Одновол. Татьяна сейчас на свободе, дома. Она под подпиской о неразглашении. Офис "Имен" опечатан», — написала тогда Синюк в соцсетях.

Осенью 2020 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями управления криминальной милиции УВД администрации Центрального района Минска проверял деятельность социально-благотворительного учреждения по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа».

«ИменаМедиа» — некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы в Беларуси. Проект «Имена» стартовал 11 апреля 2016 года как онлайн-журнал. С 2018 года «Имена» стали работать не только как журнал, но и как фонд (сейчас это проектный отдел социально-благотворительного учреждения «ИменаМедиа»).
 
Теги: Минск
 
 
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У основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк также 14 июля прошел обыск, она на свободе.
 
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