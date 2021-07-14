У основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк прошел обыск

У основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк также 14 июля прошел обыск, она на свободе.



Фото: imenamag.by

«Недавно дома закончился обыск. Я под подпиской, на свободе. Адвоката пустили. А из офиса изъяли все документы. Кстати, недавно мы закончили аудит. Так что у меня нет сомнений, что с документами у нас всё в порядке», — написала журналистка на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее сообщалась, что утром 14 июля в офис «Имен» пришли силовики, которые представились сотрудниками финансовой милиции.

«По предварительной информации, в офисе прошел обыск, на который не пустили адвоката. В офисе находились директор "Имен" Екатерина Сергеева и бухгалтер Татьяна Одновол. Татьяна сейчас на свободе, дома. Она под подпиской о неразглашении. Офис "Имен" опечатан», — написала тогда Синюк в соцсетях.

Осенью 2020 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями управления криминальной милиции УВД администрации Центрального района Минска проверял деятельность социально-благотворительного учреждения по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа».