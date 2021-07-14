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Евросоюз: Режим Лукашенко предпринимает атаку, чтобы заставить замолчать независимые голоса

14.07.2021 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Атака на НГО и правозащитников в Беларуси не останется безнаказанной, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

Евросоюз: Режим Лукашенко предпринимает атаку, чтобы заставить замолчать независимые голоса
Фото: trt.net.tr

«Режим Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, предпринимает решительную атаку, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда, — написал он в «Твиттере». — Наглое нарушение прав и свобод человека будет иметь последствия».

14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране проходит операция по «зачистке от радикально настроенных лиц».

 
 
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Атака на НГО и правозащитников в Беларуси не останется безнаказанной, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.
 
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