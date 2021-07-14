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Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд Беларуси. Рассказываем историю «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На сцене Летнего амфитеатра шоу на льду. Неофициально форум открывается симфонической рок-феерией – увертюрой «Огонь и лед». На сцену вышли артисты танцующего симфонического оркестра вместе с санкт-петербургским балетом на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сейчас «Славянский базар» – бренд страны, а в 1990-х фестиваля могло не стать вовсе. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В этом же году форум посетил Президент и взял его под свой патронат.
1988 год. В центре Витебска в овраге разворачивается грандиозная стройка. Город должен принять фестиваль всесоюзной песни. К празднику на несколько месяцев возвели концертный зал под открытым небом. Мастера не подвели, а в качестве награды стали зрителями первого в истории Летнего амфитеатра концерта.
После здесь звучали аккорды Всесоюзного фестиваля польской песни. Витебск принимал его впервые. А уже в 1992 году свою историю начал создавать первый международный тогда еще просто музыкальный фестиваль «Славянский базар».
Публика настолько была предана своим кумирам, что даже под зонтами сидела на часовых концертах. И к 15-летию над Летним амфитеатром возвели крышу, надстроили этажи с гримерками и кафе.
Сегодня это уже история, которая бережно хранится и с каждым годом обновляется в «Духовском круглике». На фото – все моменты: от бумажных декораций сцены до артистов мировой величины.
Запечатлен здесь и момент встречи трех президентов: Беларуси, России и Украины. Эти страны стояли у истоков форума, объединяющего народы, культуры и традиции. Фестиваль таким и остался. На нем не было только что гостей из Антарктиды.
За годы существования фестиваля его посетили представители более чем 70 стран и пяти континентов.
Инна Кулакова, экскурсовод «Духовского круглика»:
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Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд Беларуси. Рассказываем историю «Славянского базара»
Новости Беларуси. На сцене Летнего амфитеатра шоу на льду. Неофициально форум открывается симфонической рок-феерией – увертюрой «Огонь и лед». На сцену вышли...
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