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25-й этаж, вид шикарный. Мужчина выиграл квартиру в «Мечта в Оплати», и вот его реакция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Разработчики сервиса «Оплати», который уже оценили белорусы, запускают новую опцию. Позови нового пользователя в приложение и получи 5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но это не единственный бонус. Во вторник, 13 июля, ключи от новой квартиры вручили победителю рекламной игры «Мечта в Оплати 3».
Зашел и захотел здесь остаться. Он знает, что испытывает человек перед тем, как открыть дверь своей собственной квартиры. Когда сам выбираешь, это понятно, а вот если нежданно-негаданно квартира – это приз. Сложно справиться с эмоциями.
Александр Симанович, победитель рекламной игры «Мечта в Оплати 3»:
Александр Симанович, сборщик мебели из Могилева, стал обладателем вот такого счастья в квадрате (а может, и в кубе) – выиграл жилье в рекламной игре от мобильного сервиса «Оплати». Удача и шок: новостройка в центре Минска, 25-й этаж, вид шикарный. Сейчас планы на жизнь тоже оформились – переехать и строить жизнь в условиях новых возможностей.
Александр Симанович:
Приложение «Оплати» Александр установил на свой смартфон еще осенью – комфортно оплачивать проезд в транспорте. Потом распробовал удобный интерфейс, оценил мобильность при оплате коммуналки, в магазине и на заправке. Сейчас до сотни транзакций в месяц – все через «Оплати».
Хранить деньги на электронном кошельке и совершать платежи – выполнив одно из этих условий, получил шанс на победу в рекламной игре. Мечтал об iPhone, а выиграл квартиру. В прямом эфире радио «Мир» назвали имя счастливчика.
И квартиру выиграл Симанович Александр Александрович из города Могилев.
Олег Кондратенко, директор IT-компании LWO:
Вот, например, сейчас молодой человек из Могилева выиграл квартиру. Значит, еще одна семья получит свой угол, получит возможность свить новое гнездышко. Будут рождаться детки, будет новая семья белорусов. И это здорово.
Поздравить победителя приехали и партнеры мобильного сервиса. ООО «Дверной сезон» подарили сертификат на сумму 500 рублей, чтобы в квартире стояли надежные двери. Директор ЗАО «Сделай сам» вручила сертификат и дисконтную карту со скидкой сроком на три года.
Елена Колонтаева, директор сети магазинов «Сделай сам»:
Рекламные игры с полезными и весьма нужными подарками от мобильного сервиса уже приятная традиция. В эти дни «Оплати» запустил еще и реферальную программу «Пригласи друга». Из своего профиля прямо в приложении можно отправить ссылку по SMS или в любом мессенджере другу. Если он зарегистрируется в приложении, то на электронный кошелек придет 5 рублей. 100 друзей – 500 рублей.
Олег Кондратенко:
Мобильный сервис «Оплати» уже установили на смартфоны более 400 000 белорусов. Сейчас по QR платят легко, просто и удобно в парках, кафе, магазинах, транспорте и на заправках. Выгоду от приложения «Оплати.Бизнес» уже почувствовали сотни предпринимателей, экономя трижды: выгодный эквайринг, бесплатный перевод личных средств и выплата зарплат сотрудникам на электронный кошелек под 0 %.
*На правах рекламы
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Новости Беларуси. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Разработчики сервиса «Оплати», который уже оценили белорусы, запускают новую опцию. Позови нового...
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