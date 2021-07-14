Источник материала: Партизан

Белорус Илья Шкурин забил второй гол за киевское "Динамо". 21-летний нападающий отмечается во втором товарищеском матче подряд. Он недавно оказался в аренде в украинском клубе и поехал с командой на сборы в Швейцарию. Сначала Шкурин забил гол "Сервету", а потом — "Сьону".



Илья Шкурин / @DynamoKyiv​

передает Еврорадио, что аренда в Киеве поможет Шкурину доказать свои бомбардирские качества. Лучший бомбардир белорусского чемпионата (в составе "Энергетика-БГУ" — 19 мячей в 26 матчах) Илья Шкурин в конце 2019-го перешёл в московский ЦСКА. Однако закрепиться там в основном составе не смог. Предполагается,Еврорадио, что аренда в Киеве поможет Шкурину доказать свои бомбардирские качества.

После президентских выборов и разгона мирных протестов Илья Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной руководит Александр Лукашенко.



