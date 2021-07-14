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Цена упала в четыре раза. «Нафтан» опять пытается продать шикарный особняк в Подмосковье

14.07.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в августе вновь попробует продать принадлежащий ему шикарный дом отдыха в России. Найти нового собственника для пансионата «Салтыковка» в Балашихе пытаются с 2015 года. За это время начальная стоимость объекта недвижимости уже упала в 4 раза. Объявление об аукционе опубликовано в газете «Звязда».



Комплекс «Нафтана» в подмосковной Балашихе официально называется пансионатом «Салтыковка». Рекреационное учреждение построено по индивидуальному проекту, на земельном участке в 9 тысяч «квадратов». Особняк, пишет realt.by  окруженный лесом, находится всего в пяти километрах от МКАД.

На территории расположен трехэтажный дом приемов площадью более двух тысяч квадратных метров, гостевой домик, здание для обслуги, беседка и площадка для отдыха.

Также в «Салтыковке» имеется мини-пруд, котельная, собственная артезианская скважина, навес для двух машин и открытая парковка на 10 автомобилей. Естественно, есть и все коммуникации.






Со всех сторон пансионат огорожен капитальным двухметровым забором, по всему контуру установлены камеры видеонаблюдения. На сайте комплекса отмечено, что «данное предложение идеально как для личного использования, так и для размещения дома — приема глав корпораций, компаний, закрытого клуба, пансионата, дома отдыха».

Как писали ранее СМИ, пансионат «Салтыковка» находится в пользовании посольства Беларуси в России. В опубликованном объявлении также сообщается об обременении — договоре безвозмездного пользования имуществом.

Впервые комплекс попал на торги в 2015 году. Тогда его начальная стоимость составляла 6,3 миллиона долларов. За последующие годы цену не раз снижали, однако покупателей так и не было.

В этот раз за пансионат «Салтыковка» просят 1,4 миллиона долларов (106,3 миллиона российских рублей).

Торги, которые организует РУП «Институт недвижимости и оценки», будут электронными. При наличии заявителей они пройдут 12 августа.



Фото: saltykovka.naftan.by
 
 
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Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в августе вновь попробует продать принадлежащий ему шикарный дом отдыха в России. Найти нового собственника...
 
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