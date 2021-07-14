Цена упала в четыре раза. «Нафтан» опять пытается продать шикарный особняк в Подмосковье









пишет realt.by окруженный лесом, находится всего в пяти километрах от МКАД. Комплекс «Нафтана» в подмосковной Балашихе официально называется пансионатом «Салтыковка». Рекреационное учреждение построено по индивидуальному проекту, на земельном участке в 9 тысяч «квадратов». Особняк,realt.by окруженный лесом, находится всего в пяти километрах от МКАД.

На территории расположен трехэтажный дом приемов площадью более двух тысяч квадратных метров, гостевой домик, здание для обслуги, беседка и площадка для отдыха.

Также в «Салтыковке» имеется мини-пруд, котельная, собственная артезианская скважина, навес для двух машин и открытая парковка на 10 автомобилей. Естественно, есть и все коммуникации.























Со всех сторон пансионат огорожен капитальным двухметровым забором, по всему контуру установлены камеры видеонаблюдения. На сайте комплекса отмечено, что «данное предложение идеально как для личного использования, так и для размещения дома — приема глав корпораций, компаний, закрытого клуба, пансионата, дома отдыха».





Как писали ранее СМИ, пансионат «Салтыковка» находится в пользовании посольства Беларуси в России. В опубликованном объявлении также сообщается об обременении — договоре безвозмездного пользования имуществом.





Впервые комплекс попал на торги в 2015 году. Тогда его начальная стоимость составляла 6,3 миллиона долларов. За последующие годы цену не раз снижали, однако покупателей так и не было.





В этот раз за пансионат «Салтыковка» просят 1,4 миллиона долларов (106,3 миллиона российских рублей).





Торги, которые организует РУП «Институт недвижимости и оценки», будут электронными. При наличии заявителей они пройдут 12 августа.













Фото: saltykovka.naftan.by