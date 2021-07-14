Ягодный сезон: в Беларуси из-за жары плохой урожай черники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси – сезон сбора черники. Но из-за жаркой погоды урожай в этом году не богатый. К тому же во многих районах посещение лесов под запретом из-за высокого риска пожаров. В итоге – цены на ягоды растут, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Максим и Леша решили, что летние каникулы – не повод бездельничать. А заработать. Все утро ребята трудились в лесу. И теперь чернику сдают в заготовительный пункт. Только в Дзержинском районе таких около десяти. У каждого в ведре – больше двух килограммов ягоды.

«Погода жаркая, но собирать не так уж и тяжело. Где-то заняло полдня... Потому что в лесу тенек. Только там комары», – рассказывают сборщики черники Максим Носко и Леша Борисевич.

За килограмм подростки заработали около двух долларов. Это на 45% выше прошлогодней закупочной цены. Из-за сухой и жаркой погоды ягод мало, поэтому цена выросла. В прошлом году заготовили 33 тонны. 20 из них отправили на экспорт. Сейчас на такой урожай не рассчитывают. Но надеются обеспечить и белорусов, и соседей.

«Если в торговую сеть – значит, мы ягоду приняли в заготовительный пункт и развезли по магазинам. Если на заморозку – значит, мы ягоду складируем в камеры, у нас есть специальные хранилища, камеры шоковой заморозки. Она замораживается порядка трех-четырех суток. Потом фасуем в крафт-мешки и отправляем на экспорт», – объясняет заместитель Дзержинского филиала Минского областного потребительского общества по промышленности и заготовкам Игорь Ожог.

Посещение этого леса из-за высокого риска пожаров ограничено: зайти можно, а заехать на машине нельзя. Сейчас так во многих районах Беларуси. Павел в лесу бывает либо рано утром, либо уже вечером, когда спадает жара.

«Литров десять варенья на семью хватает. Достаточно. Плюс – заморозить литра три-четыре. Больше и не надо, не будешь одни ягоды есть. Грибов пособираешь. 15 литров, этого достаточно», – говорит ягодник Павел Соболевский.

Многие используют комбайны. Их разрешили в 2019 году. Но есть правила: никакой режущей кромки, а расстояние между зубьями должно быть не менее пяти миллиметров, чтобы не травмировать ягодник.

«Я думаю, это больше относится к самим гражданам, к сознательности их. Придя один год, они придут на это место и другой год. Они для себя берегут эти все места», – рассказывает лесничий Рубежевичского лесничества Александр Шелин.

Рейды проводятся дважды в день – когда наплыв людей. За повреждение черничника – штраф 200 долларов.