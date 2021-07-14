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Ягодный сезон: в Беларуси из-за жары плохой урожай черники
14.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – сезон сбора черники. Но из-за жаркой погоды урожай в этом году не богатый. К тому же во многих районах посещение лесов под запретом из-за высокого риска пожаров. В итоге – цены на ягоды растут, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Максим и Леша решили, что летние каникулы – не повод бездельничать. А заработать. Все утро ребята трудились в лесу. И теперь чернику сдают в заготовительный пункт. Только в Дзержинском районе таких около десяти. У каждого в ведре – больше двух килограммов ягоды.
За килограмм подростки заработали около двух долларов. Это на 45% выше прошлогодней закупочной цены. Из-за сухой и жаркой погоды ягод мало, поэтому цена выросла. В прошлом году заготовили 33 тонны. 20 из них отправили на экспорт. Сейчас на такой урожай не рассчитывают. Но надеются обеспечить и белорусов, и соседей.
Посещение этого леса из-за высокого риска пожаров ограничено: зайти можно, а заехать на машине нельзя. Сейчас так во многих районах Беларуси. Павел в лесу бывает либо рано утром, либо уже вечером, когда спадает жара.
Многие используют комбайны. Их разрешили в 2019 году. Но есть правила: никакой режущей кромки, а расстояние между зубьями должно быть не менее пяти миллиметров, чтобы не травмировать ягодник.
«Я думаю, это больше относится к самим гражданам, к сознательности их. Придя один год, они придут на это место и другой год. Они для себя берегут эти все места», – рассказывает лесничий Рубежевичского лесничества Александр Шелин.
Рейды проводятся дважды в день – когда наплыв людей. За повреждение черничника – штраф 200 долларов.
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Из-за жаркой погоды урожай в этом году небогатый. К тому же во многих районах посещение лесов под запретом из-за высокого риска пожаров.
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