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«Была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне». Как за годы изменилась программа «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Это сейчас «Славянский базар» – бренд страны, а в 1990-х фестиваля могло не стать вовсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В этом же году форум посетил Президент и взял его под свой патронат.
Изменился фестиваль разительно: масштабами, участниками, программой.
Виктор Пралич, корреспондент:
Тогда это были всего лишь конкурс молодых исполнителей и концерты мастеров искусств. Сегодня «Базар» – это более 160 мероприятий. Театральные встречи, перформансы, кукольный квартал, выставки, ярмарки.
Такую популярность фестиваль получил и благодаря Родиону Бассу – основателю главного музыкального события страны. Его проект прославил Витебск и сыграл весомую роль в межгосударственных отношениях не только славянских стран. Сегодня заслуженному деятелю культуры, почетному гражданину Витебска, вице-президенту FIDOF на здании дирекции фестиваля открыли памятную доску.
Александр Ходосов, генеральный директор отеля:
Сегодня «Славянский базар» начинает писать новую страницу своей истории. На шесть дней город окунется в атмосферу «василькового» настроения.
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«Была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне». Как за годы изменилась программа «Славянского базара»
Это сейчас «Славянский базар» – бренд страны, а в 1990-х фестиваля могло не стать вовсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но этому объединяющему народы...
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