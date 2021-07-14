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«Для нас это большая честь». Вот как олимпийцы отреагировали на видео белорусов в их поддержку

14.07.2021 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили интернет-челледж с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Они предлагают музыкантам снимать на видео свое исполнение олимпийского гимна и выкладывать в соцсети. 

«Для нас это большая честь». Вот как олимпийцы отреагировали на видео белорусов в их поддержку

От слов к делу. Первые ролики уже отправили своим землякам, которые прямо сейчас полностью в тренировках перед Олимпиадой в Японии. Видеоответ не заставил долго ждать.

«Для нас это большая честь». Вот как олимпийцы отреагировали на видео белорусов в их поддержку

Александр Гуштын, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, участник XXXII летних Олимпийских игр в Токио:
Хочу выразить огромную благодарность вам, нашим болельщикам, нашим землякам за то, что вы нас поддерживаете, верите в нас. Для нас это большая честь. Мы все сделаем, чтобы вас не подвести. Спасибо вам большое.

«Для нас это большая честь». Вот как олимпийцы отреагировали на видео белорусов в их поддержку

Челлендж «Сыграем Олимпиаду вместе» объявлен по 22 июля включительно. Чтобы уже 23-го числа белорусская команда, вдохновленная поддержкой с родины, гордо пронесла государственный флаг на открытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили...
 
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В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?
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