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«Для нас это большая честь». Вот как олимпийцы отреагировали на видео белорусов в их поддержку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили интернет-челледж с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они предлагают музыкантам снимать на видео свое исполнение олимпийского гимна и выкладывать в соцсети.
От слов к делу. Первые ролики уже отправили своим землякам, которые прямо сейчас полностью в тренировках перед Олимпиадой в Японии. Видеоответ не заставил долго ждать.
Александр Гуштын, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, участник XXXII летних Олимпийских игр в Токио:
Челлендж «Сыграем Олимпиаду вместе» объявлен по 22 июля включительно. Чтобы уже 23-го числа белорусская команда, вдохновленная поддержкой с родины, гордо пронесла государственный флаг на открытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
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Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили...
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