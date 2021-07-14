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В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

14.07.2021 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили интернет-челледж с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают музыкантам снимать на видео свое исполнение олимпийского гимна и выкладывать в соцсети. А пока сами показали пример, и даже отправили первый ролик нескольким участникам предстоящей Олимпиады.

Как отреагировали спортсмены – в репортаже Галины Буро.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Необычный микс народных и эстрадных инструментов. Олимпийский гимн в аранжировке преподавателя колледжа Дмитрия Казеки. Несмотря на каникулы, учащиеся решили разучить ноты сложного произведения. Валерия Почобут уже 12 лет играет на балалайке. Но в таком важном челлендже – впервые.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Валерия Почобут, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:
Саксофон – это эстрадный инструмент, а мы – народные. И так поставить, чтобы мы вместе звучали – это было сложновато. Но мы смогли.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Галина Буро, корреспондент:
Олимпийский гимн написан греческим композитором Спиросом Самарасом, и впервые был исполнен в 1896 году на открытии первых Олимпийских игр в Афинах. Но затем более чем на полвека был забыт, так как страны-организаторы писали свои торжественные композиции под конкретные Олимпиады. И только в 1960-е годы прошлого века гимн Самараса был вновь возвращен на главные старты четырехлетия как символ единства и равенства всех стран в спорте.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

А это уже авторская фортепианная транскрипция Алексея Петрова на олимпийский гимн. Гродненский музыкант признается, хоть и давал сольные концерты от Франции до Японии, все же для наших спортсменов-олимпийцев сыграл с особым чувством.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Алексей Петров, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:
Нужно было при исполнении на рояле передать эту мощь, патетику, сыграть и за хор, и за оркестр, поэтому были определенные сложности. Это заняло у меня немножко времени – пару дней. И мне очень радостно, что этой акцией мы можем поддержать нашу сборную на Олимпийских играх.

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Интернет-челледж по исполнению олимпийского гимна задумали преподаватели и учащиеся Гродненского музыкального колледжа. От идеи до реализации неделя. Теперь призывают всех исполнителей и музыкантов подключиться, снять на видео и выложить в соцсетях с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе».

В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
По итогам нашего челленджа мы предполагаем, что все видеоролики, которые будут размещены в интернет-пространстве, мы потом сможем отправить по мессенджерам нашим олимпийцам. Мы очень надеемся, что такая частичка тепла с гродненской земли поможет им добиться еще более высоких результатов. Мы верим в каждого из них. И надеемся, что наша такая маленькая капелька добра и капелька любви и поддержки к ним, сделаем большое дело, и мы все вместе будем гордиться и радоваться их победам.

Как отреагировали спортсмены, читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили...
 
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