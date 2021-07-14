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В Гродно запустили музыкальный челлендж в поддержку олимпийцев. Кто и как может поучаствовать?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили интернет-челледж с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предлагают музыкантам снимать на видео свое исполнение олимпийского гимна и выкладывать в соцсети. А пока сами показали пример, и даже отправили первый ролик нескольким участникам предстоящей Олимпиады.
Необычный микс народных и эстрадных инструментов. Олимпийский гимн в аранжировке преподавателя колледжа Дмитрия Казеки. Несмотря на каникулы, учащиеся решили разучить ноты сложного произведения. Валерия Почобут уже 12 лет играет на балалайке. Но в таком важном челлендже – впервые.
Валерия Почобут, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:
Галина Буро, корреспондент:
А это уже авторская фортепианная транскрипция Алексея Петрова на олимпийский гимн. Гродненский музыкант признается, хоть и давал сольные концерты от Франции до Японии, все же для наших спортсменов-олимпийцев сыграл с особым чувством.
Алексей Петров, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:
Интернет-челледж по исполнению олимпийского гимна задумали преподаватели и учащиеся Гродненского музыкального колледжа. От идеи до реализации неделя. Теперь призывают всех исполнителей и музыкантов подключиться, снять на видео и выложить в соцсетях с хэштэгом «Сыграем Олимпиаду вместе».
Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
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Новости Беларуси. Олимпийский гимн в поддержку белорусских спортсменов в Токио. Учащиеся и преподаватели Гродненского музыкального колледжа запустили...
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