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Чалый: «Сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, способный прорваться через слабые и мягкие женские руки»

14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Независимый эксперт – о встрече в Санкт-Петербурге, отставке Шеймана и новом качестве режима.

Чалый: «Сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, способный прорваться через слабые и мягкие женские руки»

Комментируя события 14 июля, Сергей Чалый повторил свой тезис о переходе белорусского режима в новое качество — от авторитаризма к тоталитаризму

— Уничтожение гражданского общества, вообще, уничтожение сферы частного это и есть, собственно, характеристика тоталитаризма, — отметил экскперт в новом стриме Чалый.Live.

Приведем еще несколько высказываний на злободневные темы.

О деле Татьяны Кузиной

По словам Чалого, дело независимого эксперта Татьяны Кузиной говорит о важном моменте. Ранее власти арестовывали и садили в тюрьму за определенные действия — от участия в протестах до фото с пастилой.

— История с дискредитацией государства, критикой экономики — это в чистом виде не действие, а мыслепреступление. Это совершенно новый виток.

Напомним, что эксперта исследовательского проекта Bipart Татьяну Кузину обвиняют по двум статьям УК: ч. 1 ст. 357 (заговор либо действия с целью захвата государственной власти) и ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Ей грозит до 12 лет заключения.

Об отставке Шеймана

Важным моментом в отставке управделами Виктора Шеймана эксперт видит не тот факт, что он по-прежнему выполняет функции спецпосланника:

— Мне теперь сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, который может прорваться через слабые и мягкие женские руки, создающие ему эту самую ванну.

По мнению Чалого, это означает переход в окончательное окукливание, так как нет больше человека, обладающего уникальной возможностью доносить до Лукашенко некомфортные и тревожные новости.

Эксперт убежден, что именно Шейман год назад озвучил неприятные сведения, свидетельствующие о растущем недовольстве в обществе и говорящие о реальном рейтинге Лукашенко и его оппонентов.

О встрече в Санкт-Петербурге

Эксперт обратил внимание на намек Владимира Путина о необходимости возврата долгов, прозвучавший на встрече в Санкт-Петербурге.

И на реакцию правителя Беларуси, попытавшегося отвести внимание от щекотливой темы на происходящее в нашей стране. В этот раз речь зашла о «нападениях» на государственных журналистов и депутатов.

 
 
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