Врач назвала мифом «потребность» в восьми стаканах воды в день

Врач и писательница Джен Гантер рассказала о том, сколько жидкости в действительности необходимо нашему организму.



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«Меня особенно раздражает тот миф, что нам необходимо пить восемь стаканов воды в день. Честно, просто поразительно, как он настолько в нас укоренился. Мы слышим это по телевизору, читаем об этом в журналах. Но это чушь. В большинстве случаев наше тело само подсказывает нам, когда нужно выпить воды», — считает Гантер, передает NV.ua .

«Благодаря нашим почкам наш организм успешно регулирует уровень воды. Но если перестать считать восемь стаканов воды в день, сколько же нам нужно пить? Ответ прост: это не проблема. Чувствуете жажду — попейте воды. Мы можем доверять своему организму. Если нет камней в почках, если вам не очень много лет — ведь иногда наши системы с возрастом изнашиваются — и ваш врач не прописал вам обратное, постоянно следить за тем, сколько воды вы пьете, совсем не обязательно», — заключила специалист.