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Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?

14.07.2021 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск готовится к открытию XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония пройдет в субботу, 15 июля, но город уже окутан атмосферой праздника. Театральные постановки, выставки, ярмарки мастеров – мероприятия проходят в Белорусском театре «Лялька», краеведческом музее, концертном зале «Витебск», где выступил «Хор Турецкого». Поздравление гостям фестиваля подготовил и Григорий Лепс. 14 июля всех желающих артист пригласил на свой сольный концерт.

Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?

Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших программах – в Витебске работают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, в фестивальной столице наша телекомпания развернула большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь. Именитые гости, интересные собеседники, подробности закулисной жизни – все это в фестивальных эфирах.

«Каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь». Чем ещё удивят на «Славянском базаре»?

Праздник уже начался. Что происходит в Витебске за день до открытия «Славянского базара»?

Первый день на «Славянском базаре» завершится за полночь. В 2021 году церемония поднятия флага форума впервые пройдет под звездным небом с участием лауреатов международных конкурсов разных лет.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск готовится к открытию XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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