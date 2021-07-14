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Политолог о встрече Лукашенко и Путина: разговор носит совершенно конкретный, конструктивный характер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общение Александра Лукашенко и Владимира Путина длилось более пяти часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес. Эксперты уверены: встреча своевременна и продуктивна, ведь в условиях геополитического раздрая, союзникам необходим четкий план совместных действий.
Александр Ивановский, политолог:
Самый главный итог – это подтверждение очень крепких отношений, взаимной заинтересованности и нацеленности на решение конкретных задач. То есть разговор носит совершенно конкретный, конструктивный характер. Характер вопросов накрывает весь спектр проблем, которые существуют сейчас в нашем окружении. Практика экономическая показывает, что наше сотрудничество резко возросло, на десятки процентов выросло взаимодействие, которое приносит обоюдную выгоду.
В экспертном сообществе отмечают: информационные вбросы о повестке встречи в Санкт-Петербурге – очередная беспочвенная попытка омрачить союзные отношения.
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Политолог о встрече Лукашенко и Путина: разговор носит совершенно конкретный, конструктивный характер
Новости Беларуси. Общение Александра Лукашенко и Владимира Путина длилось более пяти часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время президенты...
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