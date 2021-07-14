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«Шахтер» проведет «домашний» матч против «Фолы» в Венгрии

14.07.2021 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После поражения от «Лудогорца» в Лиге чемпионов солигорский «Шахтер» будет играть в Лиге конференций, где сразится с люксембуржской «Фолой».

Как сообщает пресс-служба солигорского клуба, домашний матч команде вновь предстоит сыграть на нейтральном стадионе — теперь в Мишкольце.

Встреча пройдет вечером 22 июля. Ответную игру «Шахтер» проведет 29-го числа.

 
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После поражения от «Лудогорца» в Лиге чемпионов солигорский «Шахтер» будет играть в Лиге конференций, где сразится с люксембуржской «Фолой».
 
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