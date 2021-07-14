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«Шахтер» проведет «домашний» матч против «Фолы» в Венгрии
Источник материала: Навiны
После поражения от «Лудогорца» в Лиге чемпионов солигорский «Шахтер» будет играть в Лиге конференций, где сразится с люксембуржской «Фолой».
Как
Встреча пройдет вечером 22 июля. Ответную игру «Шахтер» проведет 29-го числа.
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После поражения от «Лудогорца» в Лиге чемпионов солигорский «Шахтер» будет играть в Лиге конференций, где сразится с люксембуржской «Фолой».
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