«Шахтер» проведет «домашний» матч против «Фолы» в Венгрии

После поражения от «Лудогорца» в Лиге чемпионов солигорский «Шахтер» будет играть в Лиге конференций, где сразится с люксембуржской «Фолой».

Как сообщает пресс-служба солигорского клуба, домашний матч команде вновь предстоит сыграть на нейтральном стадионе — теперь в Мишкольце.

Встреча пройдет вечером 22 июля. Ответную игру «Шахтер» проведет 29-го числа.