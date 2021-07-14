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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке

14.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате трагического происшествия в провинции Ди-Кар погибли десятки человек. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке

Предварительные результаты расследования случившегося обещают представить в ближайшие дни. Среди основных версий – взрыв баллона с кислородом. В связи с инцидентом министр здравоохранения провинции подал в отставку. Выданы ордера на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава. Пожар практически полностью уничтожил здание. Опознать тела погибших крайне сложно.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в Ираке

Соболезнование в связи с многочисленными жертвами президенту Ирака направил президент Беларуси. Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

 
 
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Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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