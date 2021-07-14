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Российский историк: интеграция с Беларусью может быть успешна, но граждане блага в своей жизни с ней не соотносят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Западные санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Об этом 14 июля во время видеомоста между Минском и Москвой заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В презентации аналитического доклада приняли участие ведущие эксперты Беларуси и России.
Авторами выступили 16 специалистов двух стран – политологи, экономисты, юристы, социологи и историки. Аналитики пришли к выводу, что российский рынок, несмотря на пандемию, оказался для Беларуси надежной основой для развития экономики. Общие угрозы в рамках гибридной войны, развязанной против Беларуси и России, еще больше будут укреплять союзные отношения.
В свою очередь директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко считает важным развивать информационное сопровождение интеграции. Также ученый предлагает рассмотреть вопрос о введении гражданства Союзного государства, не отменяющего национального гражданства России и Беларуси.
Алексей Громыко, директор Института Европы РАН (Россия):
Представленный доклад будет доступен общественности. Рекомендации, которые содержатся в документе, станут своего рода настольной книгой для органов госуправления и парламентов.
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Российский историк: интеграция с Беларусью может быть успешна, но граждане блага в своей жизни с ней не соотносят
Новости Беларуси. Западные санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Об этом 14 июля во время видеомоста между Минском и...
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