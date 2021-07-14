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«Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя». Кто такая Елена Стемпковская, в честь которой в Солигорске назовут улицу?

14.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске продолжается строительство жилья. До конца 2021 года в активно развивающемся микрорайоне № 21 введут еще два многоквартирных дома. Ключи от жилья получат многодетные семьи и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя». Кто такая Елена Стемпковская, в честь которой в Солигорске назовут улицу?

Параллельно ведется комплексное благоустройство, развивается инфраструктура. Начали строительство двух новых улиц. Одна из них станет продолжением уже существующей улицы Судиловского. Вторая – совершенно новая, ей присвоят имя Героя Советского Союза Елены Стемпковской.

«Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя». Кто такая Елена Стемпковская, в честь которой в Солигорске назовут улицу?

Вера Брагинец, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома:
Она уроженка Солигорского района, деревни Мазурщина. Родилась в октябре 1921 года. Будучи студенткой, добровольцем ушла на фронт, особо отличалась в боях на Доне. Обеспечивала связь с полком. Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя, чем обеспечила отход батальона. В мае 1946 года ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Когда мы рассматривали, какое название присвоить этой улице, рассматривали разные варианты, но было принято решение назвать эту улицу именем Елены Стемпковской.

«Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя». Кто такая Елена Стемпковская, в честь которой в Солигорске назовут улицу?

В микрорайоне также появится детский сад на 330 мест и школа для тысячи учеников. Есть планы по строительству спортивных комплексов, магазинов и бизнес-центров.

 
 
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Новости Беларуси. В Солигорске продолжается строительство жилья. До конца 2021 года в активно развивающемся микрорайоне № 21 введут еще два многоквартирных дома....
 
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