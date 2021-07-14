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«Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя». Кто такая Елена Стемпковская, в честь которой в Солигорске назовут улицу?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Солигорске продолжается строительство жилья. До конца 2021 года в активно развивающемся микрорайоне № 21 введут еще два многоквартирных дома. Ключи от жилья получат многодетные семьи и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Параллельно ведется комплексное благоустройство, развивается инфраструктура. Начали строительство двух новых улиц. Одна из них станет продолжением уже существующей улицы Судиловского. Вторая – совершенно новая, ей присвоят имя Героя Советского Союза Елены Стемпковской.
Вера Брагинец, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома:
В микрорайоне также появится детский сад на 330 мест и школа для тысячи учеников. Есть планы по строительству спортивных комплексов, магазинов и бизнес-центров.
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«Когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя». Кто такая Елена Стемпковская, в честь которой в Солигорске назовут улицу?
Новости Беларуси. В Солигорске продолжается строительство жилья. До конца 2021 года в активно развивающемся микрорайоне № 21 введут еще два многоквартирных дома....
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